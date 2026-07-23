Rodrigo Gamón: "Este debut lo llevo deseando mucho tiempo"

El amistoso entre Valencia y Eldense (3-0), no solo sirvió para ver de vuelta a los futbolistas dirigidos por Corberán o empezar a conocer a los nuevos fichajes. Días como el de ayer también dan oportunidades a los más jóvenes, a los canteranos valencianistas.

Uno de ellos, Rodrigo Gamón, lateral derecho del Valencia Mestalla, tuvo la oportunidad de debutar, un momento que "llevo deseando mucho tiempo y, con trabajo cada día, todo se puede conseguir. Pero todavía no he hecho nada y toca seguir hacia delante”.

Sobre su posición en el campo, el joven futbolista comentó: “Tanto donde me pongo Óscar Sánchez con el Valencia Mestalla como Carlos Corberán con en el primer equipo, voy a trabajar y a hacerlo lo mejor posible para que salgan los resultados bien”.

El debutante, que está a las órdenes de Carlos Corberán durante la pretemporada, tiene claro que el equipo tiene “que seguir con esta dinámica. Hemos hecho un gran partido, tanto en la primera como en la segunda parte. Hay que seguir porque esto es solo el principio”, concluyó el defensa valenciano.