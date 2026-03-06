Recta final de temporada para el Léleman Conqueridor

Este sábado 7 de marzo, el Léleman Conqueridor afronta uno de los partidos más complicados en el peor momento de la temporada.

El equipo viajará hasta el Gran Canaria Arena para disputar la 19ª jornada de Superliga frente al CV Guaguas. Será el primer escalón de los cuatro que tiene por delante los valencianos, que todavía no se han asegurado su presencia en los playoff tras los últimos resultados. En el horizonte, Conectabalear CV Manacor como campeón de Copa en Nou Moles, y dos duelos directos ante Pamesa Teruel y Unicaja Costa de Almería que pueden ser determinantes para las aspiraciones.

El Conqueridor tiene el difícil reto de dar la sorpresa este fin de semana ante el actual líder. CV Guaguas llega después de caer en semifinales de la Copa del Rey y tras un partido complicado ante el Montpellier HSC VB en los playoff de la Champions League. A pesar de esa exigencia, el conjunto grancanario mantiene su condición de favorito en casa ante un Léleman Conqueridor que arrastró los problemas de Superliga también en la Copa del pasado fin de semana.

La diferencia de puntos en la clasificación es significativa, con CV Guaguas doblando los 26 puntos del Conqueridor. En séptima posición, y con la incerteza de los últimos resultados, el conjunto de Nou Moles todavía tiene que asegurarse matemáticamente su presencia en la siguiente fase. UC3M Voleibol Leganés con 20 puntos, o Unicaja Costa de Almería con 21, acechan y amenazan la calma tensa que viven los valencianos.

La Copa del Rey era una de las grandes esperanzas que había depositada en la temporada pero un gran CV Melilla, finalista del torneo, se encargó de evaporar la ilusión de los anfitriones. Aunque no partían como favoritos, pasar de ronda para despejar fantasmas hubiera sido un gran impulso para una plantilla que tiene un difícil calendario por delante.

El partido de ida se disputó el 29 de noviembre en Nou Moles con un 0-3 para los amarillos (19-25/24-26/20-25). Walla Souza lideró a los suyos ante un combativo Léleman Conqueridor con 20 puntos, dos de ellos de saque directo y cinco de bloqueo, Precisamente esa faceta del juego con 14 bloqueos por 3 solo de los valencianos fue una de las claves de la victoria grancanaria. Por aquella fecha, el Conqueridor tenía la baja de Manu Furtado, que después de tres meses volvió a competir la pasada jornada y espera contribuir en la recuperación del equipo en esta recta final.