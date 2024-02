Quique Llopis: “Mi objetivo es estar en la final, pero va a estar muy cara”

El atleta valenciano Quique Llopis (Bellreguard, 2000) explicó que su objetivo en el Mundial de Glasgow (Escocia) de esta semana es alcanzar la final y no tanto una marca en concreto pero se mostró además convencido de que el récord de España que comparte con Orlando Ortega (7.48) se superará en poco tiempo.

“Mi objetivo es estar en la final, pero va a estar muy cara”, señaló Llopis, que se ve en un buen momento de forma. “Vengo de menos a más y en Madrid la semana pasada ya salió la marca que buscaba”, apuntó después de haber parado el cronómetro en 7.51 en esa prueba y firmar así su mejor marca de la temporada hasta ahora.

Hace ahora un año Llopis igualó con una marca de 7.48 el récord de España de la prueba que estableció en 2017 Orlando Ortega en 2017 y que cree que pronto batirán o bien él o su compañero de selección Asier Martínez.“Este viernes se vio que estoy muy cerca de ese 7.48 y Asier lo está aún más. Estoy seguro de que es si no es en este campeonato del mundo en breve se va a rebajar”, adelantó.

Llopis sufrió una aparatosa caída antes del verano que le tuvo meses sin competir mientras que Martínez también encadenó problemas físicos y mentales que le impidieron hacerlo y Llopis se mostró encantado de que ambos están ya de nuevo en una cita así.

“Tenía muchísimas ganas de volver a compartir selección con Asier y mas después de todo lo que pasó. Es un grandísimo amigo, los dos estamos en un buen estado de forma y seria increíble compartir una final”, deslizó. Porque el valenciano recalcó que “la marca no es lo importante en un Mundial” y que en campeonatos como el de Glasgow lo que cuenta es “la posición” aunque admitió que “al final lo normal es que ambas vayan ligadas”.

Llopis dijo estar con más ganas que nervios aunque también los tiene. “Siempre los hay antes de una gran competición, son mucho mayores que antes de un ‘meeting’ porque un Mundial es cada dos años y quieres aprovecharlo al máximo. Creo que está bien tenerlos pero hay que controlarlos”, señaló.

“En mi caso lo que hago es calentar muy concentrado en mi carrera y en mis sensaciones. Si veo que en el calentamiento estoy bien eso me da mucha tranquilidad”, explicó.

Llopis reconoció que está más cómodo en la distancia de 110 metros que se corre al aire libre. “El 60 metros no es mi fuerte estoy más cómodo en 110 porque mi fuerte no es la salida y ahí no es tan determinante porque tienes más tramo para correr”, reflexionó.