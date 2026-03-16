La pesadilla visitante regresa de nuevo ante el colista

La derrota del Valencia por 1-0 ante el Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere volvió a poner de relieve una tendencia que se repite a lo largo de la temporada, en la que el equipo valencianista baja su rendimiento cuando juega lejos de Mestalla, a lo que se une que en el duelo ante el colista de la aLiga EA Sports tuvo una de sus actuaciones más discretas a domicilio.

Ademas, se da la circunstancia de que el Valencia ha perdido este curso los dos partidos ante el cuadro oventense, tras la derrota sufrida en la primera vuelta en Mestalla por 1-2.

El encuentro de este sábado, resuelto con un gol de David Costas a la media hora de juego tras un saque de esquina en la primera tiempo, evidenció problemas recurrentes del conjunto valenciano en defensa, a lo que se unió la falta de generación de ocasiones de gol ante el marco rival.

El equipo de Carlos Corberán fue superado en intensidad en el primer tiempo y apenas generó peligro claro, mientras que el rival manejó el ritmo del partido y aprovechó una acción de estrategia para decidir el marcador.

El gol recibido por los valencianistas volvió a subrayar su fragilidad defensiva en las acciones a balón parado, ya que cerca del 40 por ciento de los goles que le han encajado este curso se han producido en este tipo de jugadas, lo que le sitúa entre los equipos con peor registro de la liga en este sentido.

Tras el partido, el propio capitán valencianista José Luis Gayà admitió que la derrota suponía “un paso atrás” después de dos victorias previas en casa, y su decepción por no poder mantener la dinámica positiva lejos de casa.

A lo largo de LaLiga, el Valencia ha mostrado un patrón claro cuando se aleja de Mestalla. El equipo reduce notablemente su cantidad de ocasiones cuando juega como visitante y, concretamente en Oviedo, apenas dispuso de una oportunidad clara en la primera mitad y no logró desbordar a la defensa rival pese a los cambios en la segunda.

El gol recibido en el Carlos Tartiere, en otra acción a balón parado con errores defensivos, recordó fallos ya cometidos en otros desplazamientos, en los que los de Corberán concedieron goles en situaciones de estrategia, así como momentos de desconexión defensiva.

Nuevamente, lejos de casa el Valencia nunca tuvo el control del centro del campo y fue el Oviedo, salvo en pequeñas fases, el que marcó el ritmo del encuentro, con serias dificultades para los visitantes para tener la posesión del balón.

El contraste con el rendimiento en Mestalla en los últimos partidos es notable, ya que ante los suyos el equipo de Carlos Corberán suele iniciar los encuentros con más intensidad, genera más ocasiones y sufre menos para abrir defensas rivales, dónde nota un empuje considerable de la grada valencianista.

Asimismo, en defensa el equipo se muestra más compacto y con menos errores, lo que le lleva a sumar puntos con cierta regularidad en Mestalla pero deja escapar demasiados en sus visitas ligueras.

Lejos de ser puntual, pese a la condición de colista del rival, la derrota en Oviedo confirma una tendencia que condiciona la temporada del Valencia, como es la incapacidad para trasladar a sus desplazamientos al menos el nivel competitivo que muestra ante su afición.

Si el equipo quiere alejarse más del descenso y buscar asentarse en la zona media de a tabla en la recta final de la liga, deberá corregir especialmente dos aspectos que se repiten en sus partidos fuera de casa como son la fragilidad en el balón parado y la falta de presencia ofensiva cuando no puede imponer el ritmo del encuentro.