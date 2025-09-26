Pedro Martínez y Rubén Burgos arrancan optimistas la temporada con la disputa de la Supercopa

Mañana ambos equipos disputan las semifinales de la Supercopa Endesa, primer título en juego de la temporada. Las chicas de Rubén Burgos saltarán a la pista en Huesca a las 17.15 para enfrentarse al Perfumerías Avenida de Anna Montañana, y lo de Pedro Martínez pisarán el Martín Carpena a las 18.00 para medirse a Unicaja, anfitrión del torneo.
Pese a las bajas de Sima, Brancou Badio, Jean Montero y Xabi López-Arostegui "seguro que tenemos cinco jugadores para competir y con lo que tenemos daremos nuestro máximo. Hay pocas ganas de hablar de los que no están. Las bajas no son una excusa", ha dicho Pedro Martínez en la rueda de prensa previa al torneo.
Unicaja es un equipo "que lo está haciendo de maravilla desde hace muchas temporadas, tengo mucha admiración por cómo hacen las cosas y tengo mucha admiración por Ibon Navarro, fue el entrenador del año la temporada pasada. Es un equipo que tiene un sello muy claro, cambian jugadores pero no la forma de jugar. Y consigue grandes resultados, es un buen reto enfrentarnos contra un gran equipo y compararnos contra un equipo que hace un baloncesto fantástico", ha explicado el entrenador 'taronja'.
Al técnico, lee gusta que se vea a Valencia "como favoritos, mejor eso que que nos vean descendiendo, intento vivir muy en el presente y es el partido de mañana", ha matizado Pedro.
Rubén Burgos, optimista
Esta año es la sexta participación en el torneo con tres títulos "y dos seguidos y nos hemos preparado como cada año, tenemos poca información de los equipos, salvo algún amistoso. Venimos de ganar las últimas ligas, pero lo que depende de nosotras es el trabajo diario y veremos dónde la competición nos pone", ha dicho Burgos.
Burgos prefiere pensar "que no tendremos presión, llevamos años siendo el rival a batir, recuerdo las visitas a otros campos y parecía desde el principio que éramos un equipo histórico. Hemos conseguido los objetivos muy rápidamente y cuando vienen las jugadoras sabe lo que representa. Ayuda al staff, a la hora de pedir el 100% de cada una, todas nos lo van a poner difícil".