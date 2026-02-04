Pedro Martínez: "Hicimos un partido pobre, pero no podemos decir que todo es una mierda"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, reconoció tras la derrota de su equipo en la pista del Anadolu Efes por 107-90 que su equipo firmó un partido "pobre" pero dijo que, aunque fue una derrota "dura", no se puede decir "que todo es una mierda".
"Con estos jugadores ahora mismo estamos en el top ocho y no todos los equipos pueden decir lo mismo. Tenemos que creer en nosotros mismos y hacer autocrítica", señaló en la rueda de prensa posterior al encuentro.
"Hemos recibido demasiadas canastas fáciles no hemos cerrado bien el rebote defensivo y no hemos jugado a nuestro ritmo casi en ningún momento", añadió.
El técnico no quiso poner "el foco en actuaciones individuales" y dijo que su defensa colectiva y su manera de compartir la pelota no fue "suficientemente buena".
"Eso puede pasar, porque estamos compitiendo cada dos días y no es fácil prepararse mentalmente. No hemos jugado bien, tenemos algunos problemas que sabemos, hay días que se ven claramente y otros no tanto porque ganamos. Tenemos que vivir con esto y tratar de mejorar, aunque no es fácil, porque no tenemos suficientes entrenamientos pero la competición no para", recordó.
Por su parte, el técnico del Efes, el español Pablo Laso, felicitó a sus jugadores por la victoria. "Ganar es mejor que perder pero hoy pusimos mucho esfuerzo en la pista. Creo que no jugamos un gran partido pero estuvimos sólidos desde el primer minuto", apuntó.
"Hemos recuperado el tono que necesitamos para ser competitivos pese a que teníamos a un equipo que juega con mucho ritmo y que es muy peligroso desde la línea de tres", concluyó.