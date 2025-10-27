Pedro Martínez: "Hemos de ser pacientes con Braxton Key"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, dijo que deben ser pacientes con el estadounidense Braxton Key, último fichaje del club, y advirtió que su adaptación no va a ser sencilla y que tardará unos partidos en jugar.

"El reto es ayudarle para que se adapte lo mas rápido posible y que nos ayude, pero hemos de ser pacientes con él, esperar que se adapte y ayudarle a que se adapte", señaló el técnico en una rueda de prensa, en la que lo descartó para los dos partidos de Euroliga de esta semana.

"Es joven, no ha jugado nunca en Europa, además no llega en la pretemporada. Le habría ido muy bien poder disputar algunos amistosos para ver los contactos y el ritmo. Más que esperar de él, espero que podemos ayudarle y en el proceso nada fácil de meterse en un equipo", añadió.

El entrenador del conjunto valenciano dijo que espera ponerse él, el resto del cuerpo técnico y la plantilla en disposición de ayudarle para que se adapte y les pueda ayudar con sus virtudes. "A ver cuándo puede venir, y luego, como estamos jugando muchos partidos, será difícil que puede jugar muy rápido", resaltó.

Pedro Martínez se mostró satisfecho por tener una plantilla de quince jugadores para prevenir problemas de lesiones y distribuir mejor las cargas y no se mostró preocupado por tener tres extracomunitarios y tener que elegir dos en las competiciones acb. "Habrá que tomar decisiones teniendo en cuenta ese tema", asumió.