Pablo Sánchez: "La permanencia es el camino más fácil para estabilizar el club"

El Levante Unión Deportiva SAD celebró ayer su Junta General de Accionistas. La cita ha tenido lugar a las 18:00 horas en la Sala Fenollosa del Estadi Ciutat de València en el que se aprobaron todos los puntos del orden del día por un 99% de votos a favor.

El presidente Pablo Sánchez, ha estado en Onda Cero Valencia para hacer balance de lo aprobado ayer en una semana marcada por el derbi entre granotas y valencinaistas que luchan esta temporada por lograr la salvación.

Espero no encontrar nada más y que esto quede aquí para cerrar la puerta y mirar al futuro

Uno de los puntos más calientes es el agujero de 16 millones de euros descubierto en el ejercicio anterior, correspondiente a facturas por pagar, subvenciones a devolver y reclamaciones de la agencia tributaria que no se habían detectado hasta ahora y que elevan la deuda dejada por Quico Catalán a 160 millones de euros.

La falta de rigor contable "tenía partidas no contabilizadas, de ahí esa cifra de 16M. Nos sentimos frustrados porque tu crees que la situación es una y al final es otra. Espero no encontrar nada más y que esto quede aquí para cerrar la puerta y mirar al futuro", ha dicho al respecto el presidente del club.

Después de unos años duros "lo que queremos es mantenernos en primera división porque es el camino más fácil para estabilizar el club", un camino que parece más despejado después de aprobar el juzgado el plan de reestructuración de pagos presentado por la entidad.

Semana de derbi

El domingo el Valencia CF visita el Ciutat en una crisis de resultados y sensaciones que quieren aprovechar los granotas para recortar distancia respecto de la salvación.

Pese al contexto en el que se va a jugar el partido, "me gustaría que el derbi sea una fiesta del fútbol valenciano. Se que la situación de ambos es complicada, pero es un derbi en primera división", ha explicado Pablo Sánchez.

El club sigue buscando un compañero de viaje para hacer viable el proyecto. Hay mucha gente interesada en el club "y lo que tenemos que hacer es elegir bien. El que venga tiene que aceptar nuestra filosofía".