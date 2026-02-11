Junta de accionistas sin sorpresas: el 99% respaldan las cuentas, el presupuesto y la ampliación de capital

El Levante Unión Deportiva SAD celebró ayer su Junta General de Accionistas. La cita ha tenido lugar a las 18:00 horas en la Sala Fenollosa del Estadi Ciutat de València. Han estado presentes o debidamente representadas 392.184 acciones y 43 accionistas presentes de total de 446 accionistas.

Antes de pasar a los puntos del orden del día, el presidente del Levante UD Pablo Sánchez expuso el Informe de Gestión 2024/2025. El presidente Pablo Sánchez ha definido la temporada 24/25 como un ejercicio de "enorme responsabilidad" marcado por la gestión de un escenario de ingresos limitado en Segunda División y el éxito del ascenso.

Pese a cerrar con una pérdida final de 14,10 millones de euros (tras reconocer 4,39 millones en activos fiscales), el presidente ha subrayado que este resultado es el reflejo del coste real de sostener el nivel deportivo y la estructura del club sin debilitar el proyecto. Con un activo total de 90,12 millones, donde destacan los más de 60 millones en el estadio e infraestructuras, la entidad se apoya en su base patrimonial para iniciar una etapa de recuperación y estabilidad.

La aprobación del Presupuesto ha recibió el ‘sí’ por parte de 393.063 acciones, mientras que no ha sido aprobado por 139 y ha habido 63 abstenciones. Por tanto, el Presupuesto ha sido aprobado.

En este punto de la Junta, el consejero delegado, José Danvila, arrancó su intervención agradeciendo la presencia de los accionistas, calificándola como una "muestra de compromiso con una entidad que es patrimonio de todos".

Durante su actualización de la situación del club, reveló que al inicio de la presente temporada el margen de Fair Play era "extremadamente limitado", contando con aproximadamente 11 millones de euros que las renovaciones tras el ascenso consumían prácticamente en su totalidad. Según ha explicado, la capitalización exigida permitió elevar ese Fair Play hasta los 23 millones de euros, proporcionando "un marco mucho más sólido para operar".

Respecto a la hoja de ruta del Consejo de Administración, Danvila marcó dos objetivos estratégicos: lograr la permanencia y "generar valor deportivo y económico".

El consejero delegado detalló que buscan una plantilla capaz de producir plusvalías para "seguir reduciendo deuda y fortaleciendo el bienestar financiero del Club", un camino que persiguen desde que asumieron la responsabilidad de dirigir el Levante UD. Esta visión apuesta por un proyecto que no solo compita, sino que crezca con una estructura clara y una apuesta por el talento de la casa.