Yaremchuk: "Me gustaría marcar 20 goles pero tengo que ser realista"

Roman Yaremchuk, el delantero que fue fichado casi en el cierre de mercado, ha sido presentado como nuevo futbolista del Valencia.

Sobre el objetivo que se marca afirmaba que "yo siempre he pensado cuando llego a un nuevo equipo que voy a marcar 20 goles y todos contentos. Pero hay que ser realistas. Hay que ir partido a partido y con trabajo los goles llegarán".

Llega cedido una temporada procedente del Brujas pero su intención es estar más tiempo. "Mi foco está puesto en esta temporada. El Valencia es un gran club, me gusta estar aquí, de lo contrario no habría venido. Pero mi foco está puesto en esta temporada", afirmaba el delantero.

Sobre que el Valencia tenga como objetivo la permanenciatal y como aseguró la presidenta Layhoon comentaba que "yo sé el potencial que tiene el equipo. Cuando yo he visto a los jugadores, les he visto entrenador, he visto grandes profesionales. Yo creo en el potencial del equipo. Vamos a mejorar, seguro".

Y sobre la posibilidad de jugar ya este sábado reconocía que "yo me siento bien. Tuve mucha preparación con el Brujas y vengo de jugar con mi selección, he tenido ya alguna sesión con el grupo, tengo buena sintonía con el grupo, con el entrenador. Me encuentro bien".