Layhoon reconoce que el objetivo es permanecer en primera división

No habrá rueda de prensa ni de la presidenta ni el director deportivo del Valencia para dar explicaciones sobre el mercado. Ha sido la máxima mandataria, Layhoon, quien las ha ofrecido a través de una entrevista publicada en los medios oficiales del club.

Sobre el objetivo planteado para esta temporada, que tanto ha insistido Baraja que debe poner el club, asegura que "no quiero hablar de una posición concreta en la tabla de clasificación. Para ser realistas, nuestro objetivo para esta temporada es trabajar duro y mejorar con el propósito de permanecer en Primera División y asegurarnos de no volver a sufrir como la temporada pasada. Una vez lo consigamos, estoy seguro de que el equipo aspirará a ser aún mejor y a lograr lo máximo posible dentro de nuestras posibilidades. Confiamos plenamente en el entrenador y en el equipo. Estamos alineados con Rubén Baraja y esperamos que continúe con el buen trabajo que viene haciendo. Con el trabajo duro del entrenador, el compromiso del equipo y el apoyo incondicional de todos nuestros aficionados podremos conseguirlo juntos".

El FPF y las limitaciones económicas

Insiste Layhoon en los problemas económicos y de FPF a la hora de confeccionar la plantilla. "Hay dos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar operaciones en el mercado de fichajes. Primero, el Fair Play Financiero, que como todos sabemos es muy estricto, y segundo, las limitaciones económicas que tenemos en el Club. Estos dos factores influyen en la actividad en el mercado. Consideramos que hemos proporcionado al entrenador las mejores herramientas posibles bajo estas condiciones tan difíciles.

No podemos depender de que el máximo accionista cubra las pérdidas porque esa no es una solución a largo plazo. Esta temporada hemos experimentado una reducción significativa en los ingresos por derechos de televisión debido a los malos resultados de la temporada pasada, que han afectado a esa distribución económica, y también por el acuerdo con CVC (LaLiga Impulso), aunque este dinero es necesario para aportar los fondos que nos permiten continuar con el proyecto del nuevo estadio. Es por este motivo que esta temporada hemos tenido que reducir nuestros costes".

Para Layhoon "las pérdidas económicas del Club se deben mayormente a salarios altos de la plantilla y a los pagos de fichajes. Estamos obligados a encontrar una solución como la comentada previamente de reducir los costes para permitirnos ser un Club que se pueda sostener de forma autónoma.

Hemos fichado a Sergi Canós, Selim Amallah y Roman Yaremchuk después de conseguir las condiciones económicas. En todas las operaciones hemos luchado hasta el final para lograr las mejores condiciones para el Club. Estamos contentos con los fichajes que hemos hecho, teniendo en cuenta cuáles eran nuestras posibilidades. Sé que hay muchos que critican la manera en que operamos, pero creo que para que un club sea exitoso tiene que tener éxito dentro el terreno de juego y ser también sostenible fuera de él. No podemos ser criticados por tratar de ser sostenibles económicamente".

El papel del "local managment"

Sobre la supuesta autonomía respecto a Peter Lim asegura que "Al comienzo del mercado, hablamos de hacer ‘reset’ dando más autonomía al ‘local management’, y ahora seguimos en ese camino. No ha acabado. Resetear significa hacer cambios, obviamente, y esta temporada hemos hecho cambios. Obviamente, ha habido un gran cambio para resetear la plantilla, implantando la identidad correcta y con el objetivo de ser competitivos. También hemos hecho cambios en nuestra manera de trabajar en el Club, haciendo cambios en diferentes departamentos. Queremos que el Club entero esté concentrado en los objetivos.

Y añade que "si hablamos de ‘local management’, creo que esta temporada podemos ver que el Director Deportivo ha tenido una plena responsabilidad en cuanto a seleccionar y decidir sobre la elección del entrenador. Hemos renovado por 2 años a Rubén Baraja y tenemos plena confianza en él. También hemos dejado la elección de los nuevos fichajes al Director Deportivo. La negociación de los nuevos fichajes fue, completamente, llevada a cabo por el ‘local management’. Estos son los cambios que, paso a paso, estamos haciendo en el Club".

La posible vuelta de Guedes

Asegura la presidenta que Peter Lim no bloqueó la llegada de Gonzalo Guedes. "He visto algunas informaciones al respecto, pero esto no es cierto. Guedes nunca estuvo en la lista en la que estuvimos trabajando para reforzar el equipo. La principal preocupación de Peter respecto al Club es siempre la sostenibilidad y la situación económica del Club. La selección y la incorporación de nuevos fichajes es decisión del Director Deportivo".