La Xarxa de Entitats per un Finançament Just reclama al president que negocie el nuevo modelo de financiación

La Xarxa de Entitats per un Finançament Just consideran que el nuevo modelo de financiación planteado por el gobierno central aporta más fondos al sistema, reduce las diferencias entre comunidades y profundiza en la solidaridad entre territorios. Reclaman al president de la Generalitat que se siente a negociar todas las cuestiones pendientes.

Entre las cuestiones pendientes el fondo de nivelación, para compensar las necesidades del territorio, y la condonación de la deuda, generada por la infrafinanciación tal y como han recordado Ana García, secretaria general de CCOO; Tino Calero secretario general de UGT y Juan Antonio Caballero, presidente de la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana.

Recuerdan que hay pendientes muchas inversiones estatales como la finalización del corredor mediterráneo, el corredor cantábrico mediterráneo o la mejora del servicio de cercanías.