Vox enmendará la ley de acompañamiento para reflejar la prioridad nacional

El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha avanzado que su grupo presentará enmiendas a la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026 para reflejar el principio de prioridad nacional en las ayudas sociales, el acceso a la vivienda y los productos nacionales.

Preguntado por si su grupo está contento con el anteproyecto, que entre otras cosas incluye el criterio del "arraigo" y la "vinculación continuada con el municipio" para el acceso a viviendas de protección pública, Llanos ha afirmado que están "contentos con algunas medidas que estaban pactadas", pero ha confirmado que presentarán enmiendas.

"Hablamos de evitar duplicidades y hablamos desde luego de una política seria de vivienda en defensa fundamentalmente de nuestros jóvenes para que puedan tener un proyecto de vida. Y por supuesto hablamos de prioridad nacional, dentro de lo que la ley nos permite", ha continuado el síndic de Vox, que ha insistido en establecer la prioridad nacional en las ayudas públicas y las subvenciones, el acceso a la vivienda y en la defensa del producto nacional.

Sobre el hecho de que en materia de vivienda el Consell haya tenido en cuenta el criterio del arraigo y no la prioridad nacional, José Mª Llanos ha avisado de que deberá figurar esta última si en el PP "quieren aprobar estos presupuestos". Y cuestionado sobre si habrán enmiendas para que el arraigo se transforme en prioridad nacional, ha considerado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, es "el que tiene que hablar con su Consell, porque ha dicho y ha acordado con Vox la prioridad nacional, que no es nada nuevo, es algo que ya se ha pactado para el gobierno de Extremadura, el de Aragón y el de Castilla y León, y es algo que nosotros hemos defendido aquí, en esta casa, desde el primer día".

Preguntado por si considera que Llorca no ha hablado con algunos de sus consellers y por si estos no han captado exactamente la idea, Llanos ha deslizado que esta es "una consecuencia que se podría sacar", pero ha manifestado que entiende que el jefe del Consell "habla todos los días con sus consellers", aunque ha avisado: "Si los consellers han dicho lo que no está pactado, tendrá que volver a hablar con sus consellers". "Lo que está pactado es la prioridad nacional en las medidas y en las consecuencias que dentro de nuestras competencias se pueden aplicar", ha recalcado.

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha pedido "no enrocar el debate" sobre el principio de prioridad nacional que reivindica Vox "en una cuestión casi semántica" y ha considerado al respecto: "Las cosas están bien claras y los acuerdos están ahí".

"Creo que al final las cosas están bien claras y los acuerdos están ahí. Vox planteó encima de la mesa que se tenían que reducir impuestos, que se tenía que profundizar en el tema de la política de vivienda y que se tenía que priorizar en esta cuestión. Yo creo que en las tres cuestiones vamos bien", ha especificado.

Por ello, ha vaticinado que con "toda seguridad" saldrán adelante las cuentas autonómicas: "Va a haber presupuestos, va a cumplirse la ley y vamos a trabajar en línea con lo que siempre hemos trabajado".

Dicho esto, ha insistido en que en "muchos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana gobernados por el PSOE las cuestiones que hoy son tan de moda o son tan mediáticas las llevan practicando o exigiendo desde hace muchísimo tiempo", ha asegurado en referencia a la prioridad nacional. Por tanto, ha rechazado también "generar más debate al respecto" y ha remarcado: "Lo que es importante para los ciudadanos es que va a haber presupuestos".