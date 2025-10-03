Los vecinos de los municipios que más basura orgánica recogen pagarán menos en el recibo del agua

Por primera vez en su historia, la ‘Tasa TAMER’ no será lineal para todos los ciudadanos de los municipios área metropolitana de València (AMV), sino que se premiará, mediante bonificaciones, a aquellos que tengan mejor implantada la recogida selectiva de la materia orgánica. De esta manera, los vecinos de las poblaciones que más potencien la recogida separada de la materia orgánica en los contenedores marrones podrán beneficiarse a partir el año que viene de un descuento. Esta tasa, que se cobra junto al recibo del agua, es la que se emplea para financiar el coste del tratamiento de las basuras.

La comisión de gobierno de la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (EMTRE) ha anunciado que destinará más de 240.000 euros a aplicar esta bonificación de la ‘Tasa TAMER’ desde 2026. El descuento se aplicará a los ciudadanos de los 45 municipios del área metropolitana en función de las toneladas de materia orgánica recogidas en cada uno de ellos. La propuesta se votarà en la Asamblea de la EMTRE que tendrá lugar a finales de este mes.

La recogida selectiva de la materia orgánica es desde hace tres años una obligación para todos los municipios de España que emana de la Ley 7/22022 para una Economía Circular. Según la EMTRE el coste de tratamiento y eliminación correcta de las 598.000 toneladas de basura que generarán los municipios del AMV en el año 2026 ascenderá a más de 97 millones de euros, lo que supone de media, 60 euros/año para un ciudadano que genera 370 kilogramos de residuos/año que se depositan en los contenedores marrón y gris.

Descuentos también para la población vulnerable

La EMTRE también ha anunciado que encargará un estudio a la Universitat de València sobre la situación social en cada municipio con el fin de aplicar también por primera vez bonificaciones a las familias más vulnerables. En este caso la iniciativa persigue aplicar “políticas metropolitanas de gestión y tratamiento de residuos más justas”.