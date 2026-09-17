Valencia recupera la calma tras unas lluvias torrenciales que no dejan daños graves

La provincia de Valencia recupera progresivamente la normalidad este jueves tras un intenso episodio de lluvias torrenciales que ha reavivado el recuerdo de la dana de octubre de 2024 pero que no ha dejado heridos ni daños materiales, más allá de la caída de ramas, inundaciones de bajos y pasos subterráneos e incidencias en la red de transporte.

Prácticamente la totalidad de municipios que recibieron el impacto de la dana hace dos años pusieron ayer miércoles en marcha un dispositivo especial de emergencia, activaron servicios especiales de seguridad y vigilancia, barreras antiinundaciones y otras medidas de protección.

Varios alcaldes de la "zona cero" de aquellas riadas de 2024 han explicado a EFE que han vivido unas horas tensas, ante la intensidad de las trombas de agua, que han llegado a acumular más de 100 litros por metro cuadrado, pero que finalmente no se han lamentado daños y, en algunos casos como el de Aldaia, se ha podido comprobar la efectividad de algunas obras realizadas para reducir el riesgo.

También desde la Generalitat se emitió anoche un mensaje de aviso a la población, con la recomendación de evitar acercarse a cauces y barrancos y acceder a pisos superiores en caso de que subiese el nivel del agua.

Aunque se registró un incremento significativo del caudal en barrancos como el del Poyo o el cauce del Magro, no se produjo ningún desbordamiento y tampoco se han registrado daños relevantes.

En la ciudad de València, donde se han producido la mitad del millar de incidencias gestionadas durante la noche por el servicio de Emergencias de la Generalitat, los servicios de limpieza trabajan desde la madrugada para la recogida de ramas y en el restablecimiento del funcionamiento de algunos semáforos, que seguían sin funcionar.

Las clases permanecen suspendidas en las pedanías sur de la ciudad de València, así como en la Universidad Politécnica y la Universitat de València, así como en colegios de varios municipios.

El servicio de Metro, que quedó interrumpido al producirse inundaciones en varias estaciones, se ha recuperado con normalidad desde primera hora aunque con alguna incidencia que condiciona la frecuencia de paso.

Igualmente, el servicio de Cercanías, que se vio interrumpido por problemas de señalización y falta de tensión, se ha restablecido por completo alrededor de las 9 horas, una vez se ha comprobado la integridad de la totalidad de la infraestructura.

También se cerró al tráfico anoche el aeropuerto de Manises, cuyas instalaciones se vieron afectadas por inundaciones, de modo que 12 vuelos fueron desviados a otros aeropuertos cercanos; pero las operaciones se han restablecido con normalidad este jueves.

Otra de las incidencias reseñables del temporal fue la suspensión del encuentro que debían disputar anoche el Levante y el Athletic Club de Bilbao en el estadio Ciutat de Valencia, cuyos alrededores quedaron anegados.

Alrededor de las 5 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias ha dado por finalizada la alerta de nivel amarillo del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones (PEI) en las zonas de cuenca del Magro, los barrancos de la Albufera, Alto Turia, barranco del Poyo-Saleta y zona de Carraixet-Calderona.

También se puso fin a la misma hora a la alerta hidrológica de nivel naranja en la cuenca del Alto Turia.

Este jueves permanece activo el aviso naranja en el litoral de Alicante y sur de Valencia por lluvias que podrían dejar hasta 60 litros en una hora, un registro similar a los acumulados que se han producido en las últimas horas en puntos como el área metropolitana de Valencia, La Eliana, Alaquàs o Torrent, entre otros municipios.