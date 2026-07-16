València cuenta con diez autobuses más al día de la EMT respecto a 2023 gracias al incremento de su flota

Una media de diez autobuses de la EMT más al día circulan ahora por las calles de València que en el año 2023, año en el que accedió el actual gobierno municipal . Además, dos vehículos de media más cada jornada que el año pasado recorren la ciudad y ofrecen más servicios a los usuarios que hace tres años.

Asimismo, los vehículos de la EMT han realizado en este primer semestre de 2026 un total de 112.450 servicios, lo que se traduce en un 5,4% más que en el año 2019 y en un 2,8% más que en 2023. Según los datos de la Empresa Municipal de Transportes, en los primeros seis meses del año 2019, la EMT realizó 116.197 servicios, un 5,4% menos que en el mismo periodo de este año, en el que se han llevado a cabo 122.450.

Fue en el año 2022 cuando la cifra descendió, en los primeros seis meses del año, a los 111.543 mientras que en 2023 fue de 119.115, un 2,8% menos que este 2026. Según el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, los datos ponen de relieve el incremento de servicios para mejorar la atención al ciudadano. Ha reiterado que con la incorporación de los nuevos autobuses adquiridos por la EMT en lo que va de año y hasta 2027 se van a ampliar aún más los servicios que se ofrecen.

El pasado mes de mayo, tal y como recuerda el concejal, comenzaron a llegar los primeros autobuses que forman parte del conjunto de 161 nuevos vehículos, 94 eléctricos y 67 híbridos articulados, que se incorporarán a la flota en el transcurso de este año y de los primeros meses de 2027 y que se recibirán de manera continua durante los próximos meses.