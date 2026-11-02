La UPV presenta un gemelo digital capaz de anticipar desbordamientos como el del Poyo

La Universitat Politècnica de València (UPV) y la Valencian Graduate School and Research Network of Artificial Intelligence (ValgrAI) han presentado este lunes un gemelo digital hidrológico que anticipa desbordamientos con los datos de lluvia en tiempo real como el ocurrido el barranco del Poyo durante la DANA de 2024.

Detrás de la iniciativa están el Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN), el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la UPV y la Valencian ValgrAI, según la UPV.

Ese gemelo digital hidrológico anticipa posibles desbordamientos y permite seguir la evolución prevista durante las siguientes 48 horas.

En la presentación, han realizado una simulación de la aplicación de la herramienta en la cuenca del barranco de Poyo, con los datos de lluvia de la DANA del 29 de octubre de 2024.

El sistema PGTEC (Plataforma para la Gestión de Prevención Temprana de Emergencias Climáticas), cuya demostración se ha desarrollado en la jornada de presentación del proyecto y la AIIA Innovation Day de ValgrAI, utiliza la integración de datos hidrometeorológicos de múltiples organismos oficiales a través de diferentes tecnologías y permite unificarlos todos en un espacio común e interoperable para una gestión inteligente de los mismos.

Una aplicación directa de la utilización de este sistema es el desarrollo de gemelos digitales que permiten prever la crecida de los barrancos y representar, sobre un mapa, cómo avanzaría el agua por el territorio, una información clave para ganar tiempo ante una emergencia. En este sentido, PGTEC incorpora un gemelo digital de las cuencas de l´Horta Sud y del barranco del Carraixet.

El sistema combina dos herramientas complementarias. Por un lado, el modelo hidrológico TETIS que utiliza datos de lluvia registrados y las previsiones meteorológicas de múltiples fuentes para estimar qué cantidad de agua podría circular por cada tramo de un cauce y en qué momento se podrían producir desbordamientos.

La segunda HIDRIS, que reproduce cómo se extendería el agua por el terreno, si se desbordara el cauce, con qué profundidad y velocidad avanzaría y qué edificios o infraestructuras críticas podrían verse afectadas.

En lugar de interpretar por separado numerosos mapas y previsiones, los responsables de emergencias pueden consultar la información en un entorno visual.

TETIS señala con colores los tramos más comprometidos, permite seguir la evolución prevista durante las siguientes 48 horas y ejecuta cada simulación en aproximadamente uno o dos minutos. Además, ofrece la posibilidad de desplazar una tormenta, aumentar su intensidad o reproducir episodios históricos para comprobar cómo cambiarían sus consecuencias.

Junto a esta demostración, el equipo de VRAIN, IIAMA y ValgrAI ha presentado también una simulación de la tormenta de la dana de Valencia en octubre de 2024 trasladada a otras zonas como el barranco del Carraixet para ver cómo hubiera afectado a las poblaciones colindantes.

PGTEC ha sido financiado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en el marco de las actuaciones promovidas por la Dirección General del Dato y el Centro de Referencia de Economía del Dato (CRED).