UGT reclama a Ford Almussafes que garantice la cláusula de revisión salarial retroactiva

UGT, sindicato mayoritario en Ford Almussafes, ha avisado de que la propuesta de la empresa con las condiciones salariales y laborales hasta 2030 no es "definitiva" y ha reclamado tres cuestiones para apoyarla, entre ellas garantizar la cláusula de revisión retroactiva a 1 de enero para cada año de vigencia del acuerdo. Los otros dos "aspectos fundamentales" para UGT Ford son consolidar en las tablas salariales la gratificación especial de 1.000 euros que ofrece la empresa y que esté sujeta a los aumentos anuales vinculados al IPC, y crear una comisión de seguimiento que analice posibles incidencias interanuales del IPC, dentro del escudo acumulado del 20 %.

El sindicato ha dado a conocer este miércoles su postura sobre la propuesta de Acuerdo 2030 que la empresa presentó el jueves pasado a los sindicatos, que incluye un incremento del IPC real más 1,5 puntos porcentuales, con un mínimo del 3 % y un tope del 5 % para el próximo año, y el 1 % con una subida mínima de 2,5 puntos para el periodo 2028-2030. La empresa ofrece asimismo un incremento de la gratificación extraordinaria de los 690 euros actuales a 1.000 euros anuales para cada año del acuerdo, así como incentivos por lanzamiento de nuevos programas y hasta ocho sábados de producción anuales obligatorios si el volumen de fabricación lo requiere.

Alertan desde UGT de que, aunque la empresa anuncia su propuesta "como definitiva y sin márgenes" en lo que a los aumentos salariales se refiere, para que el acuerdo se convierta en "una realidad" tiene que incluir sus tres reclamaciones. El sindicato mayoritario en la planta valenciana admite que la propuesta sobre los salarios está por encima de la media de lo que se esta negociando y firmando, no solo en el sector de la automoción, pero señala que "no satisface" su reivindicación en "cuestiones importantes".

UGT va a iniciar una consulta a sus afiliados con el fin recabar el apoyo para trasladar estos tres puntos a la mesa de negociación y, en el caso de recibir una respuesta afirmativa por parte de la empresa a los mismos, rubricar el Acuerdo 2030.