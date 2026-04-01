Tráfico prevé más de 1,3 millones de desplazamientos hasta el próximo 6 de abril en la Comunitat Valenciana

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 1.364.820 desplazamientos en las carreteras de la Comunitat Valenciana con motivo de la segunda fase de la operación especial de Semana Santa, que comienza a las 14:00 horas de este miércoles y concluirá a las 24:00 horas del lunes 6 de abril.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado el Centro de Gestión de Tráfico de Levante junto a la jefa provincial, Pilar Funez, y el coronel jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, Francisco Javier Sánchez-Ferragut, con motivo del inicio de la segunda fase de la operación especial, en el que se prevén 9.890.000 desplazamientos de largo recorrido a nivel nacional. Bernabé ha señalado que, comparado con los datos del año pasado, se espera un incremento de la movilidad del 2,03 %, tanto a nivel nacional en la Comunitat Valenciana.

Esta segunda fase se desarrolla en la Comunitat Valenciana a partir de las 12:00 horas de este miércoles a efectos de regulación de tráfico y de las 15:00 horas a efectos de contabilización de accidentes hasta las 24:00 horas del lunes día 6 de abril.

Entre la primera y segunda fase de la Operación Especial, la DGT ha previsto un total de 2.355.660 desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de la Comunitat Valenciana, mientras que a nivel nacional, el número de desplazamientos previstos alcanzaran los 17.070.000.

Comparados con los datos del año pasado, se espera un incremento de la movilidad del 1,86 %, tanto en el ámbito nacional como en la Comunitat Valenciana, según un comunicado de la Delegación del Gobierno.

Según las previsiones, en la primera fase, que se desarrolló desde el 27 de hasta el 29 de marzo, y una persona perdió la vida en la provincia de Valencia (en 2025 fueron tres las víctimas mortales), se produjeron 582.428 desplazamientos en la Comunitat Valenciana de los 4.340.000 de largo recorrido a nivel nacional.

Bernabé ha pedido a los conductores y conductoras que “extremen las precauciones y respeten la normativa de circulación en un momento en el que se produce un importante incremento de la movilidad en las carreteras”.

Ha recordado la necesidad de “poner especial atención en los desplazamientos cortos por carreteras secundarias, donde se incrementa el riesgo por la presencia de usuarios vulnerables”, al tiempo que ha manifestado que “se intensificará la vigilancia sobre velocidad, alcohol, drogas y distracciones”.

La delegada ha subrayado la necesidad de “evitar las distracciones al volante, como es el uso del teléfono móvil, respetar los límites de velocidad, y el consumo cero de alcohol y drogas”,tras recordar que son las tres primeras causas de los accidentes mortales en carretera.

Mayor intensidad de circulación

Según la DGT, las horas de mayor intensidad de la circulación serán el 1 de abril de 16.00 a 21.00 horas; el 2 de abril de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas; el 3 de abril del 10.00 a 14.00 horas; el 5 de abril de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21:00 horas; y el 6 de abril de 16.00 a 21.00 horas.

Respecto a las carreteras y tramos de mayor conflictividad, en la provincia de Alicante son la A-70 (Pk. 0 - 31,2. Accesos y salidas de la circunvalación de Alicante), y la N-332 (Pk.157 - 159. Acceso a Altea. Pk.95 - 86,5. Accesos a El Altet-Santa Pola y costa. Pk.49 - 55. Accesos a Torrevieja).

En la provincia de Castellón la CV-13 (PK. 16,4. Ramal de enlace con AP-7 y N-340 en Torreblanca) y en la de Valencia, la A-3 (Pk. 300 - 295. Tramo Requena (Entrada). Pk. 347 - 352. Tramo Quart de Poblet (Entrada/Salida). Pk.327+000-330+000. Tramo Chiva (Salida), la A-7/A-3 (Pk. 339 de A-3. Enlace de las dos autovías (Entrada/Salida).

También la N-332 (Pk. 221,7 - 213,5. Extremos de la variante de Gandía y travesías de Bellreguard y Oliva reguladas por semáforos (Entrada/Salida). Pk. 236+800. Acceso a Tavernes de la Valldigna y playas (Entrada/Salida). Pk. 251,300. Rotonda de acceso a Cullera y playas (Entrada/Salida)) y la CV-500 (Tramo entre el fin de la autovía y la Rotonda del Sidi en la salida y entre la rotonda del Perellonet y la del Saler en los retornos).