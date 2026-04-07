Tiempo "tranquilo" hasta el viernes en la Comunitat Valenciana, según la Aemet

Hasta el viernes, día incluido, el tiempo va a seguir "tranquilo", sin lluvias, en la Comunitat Valenciana. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, el cielo estará, en general, despejado, con viento flojo y temperaturas en ascenso.

"Entre miércoles y viernes la temperatura media será más típica de mitad de mayo que de principio de abril", ha apuntado José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat, que avisa de un cambio a partir del sábado, y sobre todo el domingo, con más nubosidad y sin descartarse lluvias débiles en algunos puntos.

Marzo: "Frío y muy húmedo"

La Aemet ha hecho balance del mes de marzo de 2026, que ha sido "frío y muy húmedo" en la Comunitat Valenciana. La temperatura media, 10.5 °C, es 0.8 °C inferior a la de la climatología de referencia (11.3) y la precipitación acumulada ha sido 97.4 l/m2, que es el doble que la del promedio climático del periodo 1991-2020 (48.7 l/m2).

Es el mes que ha tenido la anomalía fría más acusada en la Comunitat Valenciana desde febrero de 2023, hace más de tres años.

Las precipitaciones se acumularon durante la primera decena del mes en dos temporales de lluvias generalizadas centrados en los días 5 y 10.

El primer temporal fue provocado por la borrasca Regina, que se situó en el golfo de Cádiz favoreciendo la entrada de aire húmedo mediterráneo que previamente tuvo su origen en el norte de África, lo que dio lugar los días previos a lluvias de barro. El día 5 las precipitaciones fueron generalizadas de intensidad moderada, salvo en el sur de Valencia y norte de Alicante, donde fue fuerte con algún momento de muy fuerte a mediodía.

El segundo temporal de marzo se produjo el día 10 y afectó sobre todo a Alicante. A primera hora de la mañana se registró una tormenta de intensidad muy fuerte en Elx/Elche, donde se registraron 77.4 l/m2, de los cuales 45.2 en una hora, entre las 07:40 y las 08:40 de la mañana.