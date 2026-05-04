El subdirector de Emergencias de la Generalitat dice que Pradas pidió modificar el Es-Alert por dudas legales

El subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, ha testificado este lunes por tercera vez ante la jueza que instruye la causa de la DANA que en el primer borrador del mensaje Es-Alert se cambió la frase "permanezcan en sus domicilios" por "suspendan desplazamientos", al considerar la entonces consellera Salomé Pradas - investigada en el procedimiento - que la primera no tenía cobertura legal.

Según fuentes presentes en la comparecencia, Suárez ha afirmado que cuando se planteó, sobre las 19:06 horas, el primer borrador de mensaje a la población -el Es-Alert se envió finalmente a las 20:11 horas-, Pradas señaló que no quería que el mensaje fuera tan imperativo porque tenía dudas legales sobre el mismo.

El técnico, según han informado fuentes jurídicas conocedoras de su declaración, ha sostenido que la exconsellera, manifestó además que no tenía capacidad para pedir a la población que permaneciera en sus domicilios pero él le dijo que sí las tenía por la Ley de Emergencias.

Pradas, ha indicado Suárez, señaló que en la pandemia de la covid-19 hubo controversia sobre este aspecto y que tenía que hacer unas consultas jurídicas para modificar la palabra "permanezcan" por "suspender desplazamientos".

La entonces consellera de Justicia e Interior, ha añadido, no quería que el mensaje fuera tan imperativo, pues tenía dudas legales asociadas a la restricción de la movilidad, y salió de la sala del Cecopi para hacer las consultas al respecto.

Preguntado sobre si dichas dudas jurídicas fueron a raíz de alguna llamada, ha respondido que no puede conectar una llamada con el cambio de criterio sobre el texto del mensaje, y ha relatado que Pradas salía y entraba varias veces de la sala.

El subdirector de Emergencias ha señalado asimismo que el jefe de gabinete del entonces president Carlos Mazón durante la tragedia, José Manuel Cuenca, se mostró contrario a confinar a la población.

En el mensaje final, el de las 20:11 horas, se sugiere evitar desplazamientos matizando el texto propuesto inicialmente y en el Es-Alert de las 20:57 horas, solo enviado a determinadas comarcas, se habla de que "permanezcan en sus domicilios".

Demora por causas políticas

Suárez ha indicado que su percepción es que siempre hubo dudas en cualquier mandato de limitar la movilidad y ha insistido en que la demora del Es-Alert no fue por causas técnicas, sino políticas.

Ha manifestado asimismo que a partir de las 19:00 horas tenían información sobre la caída del puente de Picanya, que no se podía transitar en algunas carreteras, y se empezaba a tener la percepción de que la emergencia no afectaba solo a la presa de Forata, donde se había concentrado toda la atención.

Suárez ha relatado que el conocimiento que tenían los técnicos y le transmitían a él se basaban en los incidentes y llamadas de alcaldes y al 112, y que a los únicos alcaldes que atendió personalmente fueron los de Utiel y Requena por la mañana.

Asimismo, ha testificado que no recuerda ninguna instrucción concreta en las primeras horas de la mañana del entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en la causa junto a Pradas, sino solo por la tarde, cuando dijo que se iba a la Sala del 112.

También ha señalado que cuando se decretó la situación 2 de emergencia en toda la provincia se actuó directamente con Pradas, que estaba presente físicamente en el Cecopi.

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El subdirector de Emergencias ha indicado que no se dijo nada en el Cecopi sobre la desmovilización de los bomberos forestales, y sobre la situación de la presa de Buseo, ha señalado que las primeras informaciones se tuvieron muy de noche.