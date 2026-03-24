Solo el 6% de los vehículos que circulan por València carecen del distintivo ambiental de la DGT

Apenas el 6% de los desplazamientos en coche que se producen en la ciudad de València corresponden a los vehículos más contaminantes, aquellos que no disponen de distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT). La cifra aparece recogida en un estudio dado a conocer por el Ayuntamiento de la ciudad, elaborado a partir de las imágenes registradas por el sistema de cámaras de la Zona de Bajas de Emisiones (ZBE).

Esta red está integrada por 278 cámaras instaladas en 68 puntos de control. Se activaron el pasado uno de diciembre y de momento solo se usan para recoger datos como éstos sobre el tráfico en la ciudad, a la espera de que el PP obtenga apoyos suficientes para poner en marcha la Zona de Bajas Emisiones y sus restricciones.

Los datos de las cámaras han permitido realizar una radiografía del parque móvil que circula por la ciudad. La principal conclusión es la notable diferencia entre el parque de vehículos censado y el que realmente circula por las calles. En este sentido, aunque la DGT sitúa los vehículos sin etiqueta ambiental registrados en la provincia y en València en torno al 26 y el 29%, las cámaras de monitorización revelan que, en la práctica, solo el 6% de los movimientos que se producen en la ciudad corresponden a este tipo de vehículos.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha destacado que del estudio se desprende que “el tráfico real en València se caracteriza por ser más eficiente y joven que el registrado oficialmente, con una clara predominancia de vehículos circulando con etiqueta C y con un crecimiento del uso de la motocicleta”. Asimismo, ha señalado que el estudio confirma el análisis de los datos de movilidad de los últimos meses:

Según este informe, los vehículos más eficientes tienen un protagonismo mayor en el tráfico diario. Así pues, la etiqueta C representa el 48% de las detecciones, la etiqueta ECO el 18%, la etiqueta B el 19% y la etiqueta 0 emisiones alcanza ya el 5% del flujo total de tráfico. Por último, las cámaras también registran un 4% de detecciones de matrículas extranjeras y no reconocidas.

Edad media del parque móvil: entre 7 y 9 años

En cuanto a la tipología de vehículos, el análisis confirma que los turismos lideran el uso de la vía pública (83% de los pasos registrados), seguidos del transporte de mercancías (7%) y las motocicletas (4,5%). La edad media de estos vehículos se sitúa entre los 7 y los 9 años.

En relación con la procedencia, València actúa como nodo de atracción: el 65% de los vehículos que circulan por los accesos de la ciudad proceden de otros municipios, principalmente de la provincia de Valencia, lo que evidencia la gran dependencia del área metropolitana con la capital. En el interior de la ciudad, también tiene un mayor peso el tráfico generado por vehículos de origen externo a la ciudad, representando un 55% frente a un 45% de registros de vehículos de residentes locales.