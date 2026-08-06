La solidaridad valenciana se encuentra en La Casa del Voluntariado

La Comunitat Valenciana cuenta con más de 6000 voluntarios, a lo largo de todo el territorio, que realizan su labor a través de numerosas entidades.

Hace dos años se puso en marcha en València la Casa del Voluntariado, un proyecto impulsado por la Plataforma de Voluntariat de la Comunitat Valenciana.

Su objetivo es ser un punto de encuentro para la solidaridad entre asociaciones y voluntarios. La directora, Cristina Martínez, afirma que los voluntarios dedican su tiempo en diversidad de ámbitos como el de la infancia, medio ambiente o migración.

Cada año centran su esfuerzos en un área. Si el año pasado fue la juventud, lo que potenció el número de voluntarios, este año se están centrando en las personas mayores, a quienes se ofrece una variedad de actividades.

Además, una de las grandes apuestas de La Casa del Voluntariado es el apoyo a la digitalización. El proyecto Voluntech es una iniciativa propia que consiste en una app de derivación de voluntariado a nivel europeo, así como talleres con personas mayores o mujeres para la educación en el manejo de dispositivos móviles. Una de sus primeras grandes acciones fue el apoyo a los afectados por el incendio de Campanar así como a los afectados por la Dana.