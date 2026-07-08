Segundo día de ola de calor en la Comunitat Valenciana con máximas que volverán a superar los 45 grados

La ola de calor que vive la Comunidad Valenciana se resiste a marcharse. Este miércoles continuamos con alerta roja en 21 comarcas valencianas por altas temperaturas. En concreto, el Centro de Coordinación de Emergencias ha activado el nivel rojo en el litoral sur de València; el naranja en el interior y litoral norte de València y litoral de Alicante, y el amarillo en toda la provincia de Castelló e interior de Alicante. Además, el interior norte de Castelló está en alerta amarilla por tormentas.

Temperaturas que podrán superar los 43 grados en puntos del sur de València y del extremo sur de Alicante, después de haber vivido una noche muy calurosa, donde los termómetros no han bajado de los 28´5 °C y de #haber registrado en el día de ayer 45´5 °C en algunas poblaciones de la comarca valenciana de la Ribera Alta. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pide prudencia.

Estas temperaturas tan elevadas pueden tener riesgos para la salud y afectan de manera desigual en la población por el que Marian Rodríguez, directora provincial de Salud de Cruz Roja en València, recuerda que es necesario adoptar medidas preventivas.

También recomienda utilizar gafas de sol, llevar ropa ligera, y sobre todo no salir en las horas de más riesgo.