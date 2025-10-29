Los Reyes presidirán el funeral de Estado en el Museo de las Ciencias de València

El funeral de Estado por las personas que perdieron la vida como consecuencia de la dana del 29 de octubre del año pasado tendrá lugar esta tarde a las 18,00 horas en el Museo de las Ciencias de València, presidido por los Reyes don Felipe y doña Letizia. Será un acto de carácter exclusivamente laico, de entorno a una hora de duración y en el cual se ha querido dar protagonismo a los familiares de las víctimas.

A lo largo del funeral se escucharán los nombres de las 237 personas muertas en las tres provincias afectadas por las inundaciones: Valencia, Cuenca y Albacete. En nombre de todas ellas hablarán tres personas que perdieron familiares durante las riadas. También se guardará un minuto de silencio en su memoria y los monarcas les dedicarán una ofrenda floral.

El funeral será conducido por la periodista valenciana de TVE Lara Siscar y entre los 800 invitados estarán, además de los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, Pedro Sánchez y Carlos Mazón, los expresidentes Zapatero y Aznar y varios mandatarios de comunidades autónomas.

La presidenta de la Asociación de Víctimas Dana 29 de Octubre, Maribel Gradolí, ha vuelto a expresar su malestar por la presencia de Mazón en el funeral:

Gradolí ambién ha pedido respeto para todas las familias de las víctimas. Tanto para las que han decidido acudir como las que no se han sentido preparadas:

Habrá varios momentos musicales a lo largo del funeral, y el rey Felipe VI será el encargado de clausurarlo con unas palabras de homenaje a los muertos.