Un representante de JUPOL reitera que el estado de alarma tras la DANA hubiera favorecido contar con más efectivos de la Policía Nacional

El día de la DANA de 2024 y los primeros días tras la riada se hubieran podido desplegar más efectivos de la Policía Nacional si se hubiera declarado el estado de alarma. Lo ha reiterado Aarón Rivero, representante de JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional.

Ha afirmado que con el estado de alarma todos los policías hubieran estado obligados a acudir para atender la emergencia aunque a pesar de no declararse reitera que cualquier jefe superior podía haber desplegado unidades bajo su mando pero dice faltó liderazgo. Ha insistido que su presencia hubiese dado una mayor seguridad a los afectados.

El representante sindical ha señalado que la normativa obliga a las unidades especiales a actuar en caso de catástrofe natural y ha asegurado que desde el día siguiente de la tragedia los agentes se pusieron todos a disposición de sus jefes operativos. Sin embargo ha reiterado que les instaron a apuntarse en el 112 de voluntarios o que se adscribieran temporalmente a una unidad de la zona, pero sin cobrar el servicio ni pedir días libres.

Este martes también comparecen la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero; el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina; y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus. Con motivo de esas comparecencias las asociaciones de víctimas y movimientos sociales se concentrarán frente a Les Corts.