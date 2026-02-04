La Fe realiza por primera vez en España diez trasplantes en solo 24 horas

El Hospital La Fe de València ha llevado a cabo por primera en España vez diez operaciones de trasplante de órganos a otros tantos pacientes en tan solo 24 horas. Concretamente han sido dos trasplantes de corazón, uno pulmonar, otro hepático, dos de riñón, un trasplante combinado cardiaco-renal y otro combinado de hígado y riñón.

El operativo se desplegó entre la tarde-noche del lunes pasado y la madrugada del día siguiente y requirió la participación de más de un centenar de profesionales sanitarios de distintas especialidades. Esta planificación permitió reducir al máximo los tiempos de ‘isquemia fría’, es decir, el periodo durante el cual los órganos permanecen preservados fuera del cuerpo para garantizar su óptima funcionalidad tras el implante.

Según ha explicado la coordinadora de trasplantes del Hospital La Fe, Ana Tur, “la generosidad de las familias donantes y la respuesta inmediata de los equipos sanitarios han hecho posible que diez pacientes en lista de espera hayan recibido una nueva oportunidad de vida en una jornada de enorme complejidad organizativa”. La coordinadora ha destacado, además, “el alto nivel de compromiso y preparación de los profesionales implicados, capaces de responder de forma simultánea a múltiples procedimientos de máxima exigencia”.

Por su parte, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha calificado este hecho de “hito histórico no solamente a nivel de la Comunitat Valenciana, sino también a nivel nacional”. Asimismo, ha aprovechado para “felicitar a los equipos de trasplantes y ha dado “las gracias a los familiares de los donantes:

Proceso en cadena

La tarde del lunes, la donación de un único donante procedente de otro hospital de la Comunitat Valenciana permitió realizar en el Hospital La Fe tres trasplantes a tres receptores distintos, un trasplante cardiaco pasadas las 18.00 horas, un trasplante hepático alrededor de las 19.00 horas y un trasplante pulmonar a las 19.45 horas, gracias a la coordinación entre los distintos equipos implantadores.

De manera paralela, un equipo de cirugía cardiaca se desplazó a otra comunidad autónoma para la obtención de un órgano destinado a un paciente de La Fe que se encontraba en situación de código cero. Esta condición se asigna a pacientes cuya vida corre un riesgo inminente y que, ante la primera donación compatible, tienen prioridad absoluta en la asignación del órgano.

Asimismo, a partir de un donante se realizaron dos trasplantes combinados. Un primer paciente que fue sometido a un trasplante cardiaco por la mañana y, tras estabilizar su situación clínica en Reanimación, recibió con éxito un trasplante renal la misma tarde. Y un segundo paciente fue intervenido también doblemente, un trasplante hepático seguido de un trasplante renal.

Una vez finalizadas las intervenciones, los pacientes trasplantados quedaron ingresados en la Unidad de Anestesia y Reanimación, para continuar con su vigilancia clínica y cuidados quirúrgicos postoperatorios.