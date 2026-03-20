Ya pueden solicitarse las ayudas del Ayuntamiento para el pago de las tasas de los exámenes oficiales de idiomas

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Empleo y Formación, ha lanzado un año más la convocatoria de las ayudas para el pago de tasas de las certificaciones oficiales en idiomas. El Boletín Oficial de la Provincia de Valencia publicó el anuncio de la convocatoria el pasado miércoles. El plazo de solicitud ha quedado abierto este viernes y se prolongará hasta las 24 horas del próximo 30 de abril.

Las subvenciones se dirigen a los estudiantes de cursos oficiales de valenciano, inglés, francés, italiano, alemán, portugués y chino, siempre que hayan aprobado la prueba para el ejercicio 2026. El Ayuntamiento ha reservado inicialmente una partida de 90.000 euros para estas subvenciones. No obstante, la cuantía podrá ampliarse hasta un máximo de 135.000 euros para poder atender el mayor número de solicitudes posible. El objetivo de la convocatoria es, sobre todo, ayudar a los jóvenes a encontrar un empleo en un mercado laboral cada vez más globalizado, como explica el portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero:

Los beneficiarios podrán recuperar las tasas de los exámenes de obtención de la acreditación de competencia lingüística A2, B1, B2, C1 y C2 en valenciano, inglés, francés, italiano, alemán, portugués y chino. En el caso del valenciano, también están cubiertos los gastos de la certificación de los niveles Lenguaje Administrativos, Corrección de Textos y Lenguaje en los Medios de Comunicación.