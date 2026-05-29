El presupuesto de la Generalitat aumenta un 3,1% y destina a Educación 7.749 millones de euros

El Gobierno valenciano ha presentado este viernes los presupuestos de este año, que alcanzan los 33.305 millones de euros, un aumento del 3,1%, y destinan 7.749 millones de euros a Educación, un 6,2 % más (450 millones), que concentra casi la mitad del incremento y recoge, según ha avanzado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, las "inquietudes" de los sindicatos, en el contexto de la negociación que mantienen ante la huelga indefinida del profesorado de la educación pública.

"La Comunitat pasa a ser la tercera en gasto por alumno con 7.600 euros. Es la apuesta por la educación pública más ambiciosa que jamás se ha dado", ha destacado Pérez Llorca durante la presentación del proyecto en el Palau de la Generalitat, con el ruido de fondo de la protesta de los docentes.

Según ha detallado el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, la inversión en infraestructuras educativas asciende a 372 millones. De ellos, 229 millones se dedican al Plan Edificant; 32 millones a climatización; y 10 millones al Plan Recole.

También incluye el incremento salarial para el personal docente desde el 1 de septiembre de este año, que posiciona a los profesores valencianos entre "los mejor retribuidos del país", según Rovira, que no ha ofrecido la cifra global de este aumento si bien ha indicado que crece la plantilla y se asumen las subidas del IPC.

La partida de inclusión educativa contempla el mayor aumento de personal hasta la fecha con 800 profesionales.