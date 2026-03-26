Operarios de Buseo declaran que no tenían instrucciones ante la crecida súbita del 29-O

Dos operarios de vigilancia y mantenimiento de la presa de Buseo, situada en el municipio de Chera, han declarado ante la jueza que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre que no contaban con instrucciones claras sobre cómo actuar ante una crecida súbita como la que se produjo ese día.

Según su testimonio, el embalse, ubicado en la cuenca del Turia, se encontraba prácticamente vacío hasta las 16:00 horas. Más tarde, en torno a las 20:15, recibieron un aviso por parte de la empresa encargada de la gestión de las instalaciones, Typsa, en el que se preveía que el nivel del agua alcanzaría el aliviadero alrededor de la 1:30 de la madrugada.

Sin embargo, la evolución de la situación superó con creces las previsiones. Tal como han explicado ante la jueza, el agua comenzó a rebosar por la coronación de la presa a las 21:35 horas, llegando incluso a superar en unos dos metros el límite superior de la infraestructura.

Durante el episodio, los operarios perdieron la cobertura en la zona. A pesar de ello, uno de ellos permaneció en una caseta situada a mayor altura que la presa hasta la mañana siguiente.

En relación con posibles avisos a los municipios situados aguas abajo, ambos han indicado que desconocen si se emitieron alertas, aunque consideran probable que se hiciera, sin poder precisar por qué medios. Asimismo, han informado de que la presa se encuentra actualmente en obras y que, tras lo ocurrido, se han instalado sirenas como medida de prevención.