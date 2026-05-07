Onda Cero y Caxton College conmemoran el Día Mundial de la Libertad de Prensa

Un centenar de estudiantes de 3º de la ESO (Year 10) de Caxton College han conmemorado el Día Mundial de la Libertad de Prensa de la mano de Onda Cero en la Comunitat Valenciana.

Durante el encuentro, Amparo Piqueres, directora de Informativos en la Comunitat Valenciana destacó el papel esencial del periodista como custodio de la realidad, subrayando que el rigor y la ética son los cimientos de la reputación informativa. La ponente puso en valor la Constitución Española, que blinda la libertad de expresión y prohíbe la censura previa, a la vez que recordó la responsabilidad de los gobiernos de facilitar el acceso a la información.

Uno de los puntos clave durante la charla fue la defensa del secreto profesional, vital para proteger a las fuentes y evitar represalias. definiéndolo no solo como un derecho del periodista, sino como una garantía fundamental para la salud democrática.

Para finalizar, abordó el tema de bulos y fake news, que tanto afecta a jóvenes y adolescentes. Preguntó al alumnado qué fuentes consultan para estar informados de la actualidad, recordándoles que los medios convencionales también tienen presencia en redes sociales, pero con un gran trabajo hecho para contrastar la veracidad de lo contado.

Con esta iniciativa, Caxton College acerca a sus estudiantes a las realidades profesionales de los medios de comunicación para complementar su formación en valores y comprensión de los derechos humanos fundamentales.