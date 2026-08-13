Once detenidos en València por estafas piramidales mediante inversiones falsas

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a 11 personas integrantes de un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas de tipo piramidal mediante falsas inversiones.

Están acusados de engañar a sus víctimas para que aportasen dinero en efectivo tras reunirlas en hoteles y salas de eventos y prometerles grandes ganancias si además conseguían nuevos inversores. Se estima un perjuicio económico superior a los 50.000 euros.

La investigación dio comienzo a principios del mes de julio, cuando agentes de la Comisaría de distrito de Russafa tuvieron conocimiento mediante una denuncia, de que un grupo de personas podría estar estafando masivamente a otras personas mediante un tipo de estafa piramidal.

Tras un primer análisis de la información, se pudo constatar que en todas ellas el método de estafa encajaba en la modalidad piramidal.

Los promotores de la estafa organizaban a través grupos en aplicaciones de mensajería instantánea, reuniones informativas en hoteles o sala de eventos de la capital del Turia, donde instruían sobre la operativa de las inversiones, haciendo creer a las víctimas que haciendo aportaciones de dinero periódicamente entrarían a formar parte de un entramado que se nutría de nuevos ingresos de personas y con ello obtendrían grandes beneficios económicos.

Éstas normalmente entregaban a los organizadores un mínimo de entre 250 y 1.440 euros de inversión inicial y les prometían ganancias si conseguían que otras personas hicieran aportaciones por importes similares.

Las víctimas eran convencidas así, de que cuantas más personas consiguieran hacer entrar en la organización más beneficios obtendrían. Las aportaciones se realizaban siempre en efectivo y en mano, sin recibir nunca un comprobante de la aportación realizada.

Después de entregar el dinero, las víctimas nunca recibían las ganancias prometidas ni recuperaban las inversiones realizadas. Se estima que podría existir un perjuicio económico superior a los 50.000 euros.

Hasta el momento se han identificado al menos a 16 víctimas, si bien podrían existir más perjudicados que todavía no han interpuesto denuncia.

Los arrestados, tras ser oídos en declaración, han quedado en libertad siendo advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.