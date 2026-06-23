La UV licita la redacción del proyecto de la futura Facultad de Veterinaria de Ontinyent

La Universitat de València (UV)ha adjudicado la redacción del proyecto de la futura Facultad de Veterinaria que va a construir en su campus de Ontinyent. Actualmente este grado solo se imparte en la Comunitat Valenciana en dos universidades privadas de Valencia -la Ceu Cardenal Herrera y la Universidad Católica San Vicente Mártir. Será, por tanto, la primera titulación veterinaria valenciana de carácter público.

La facultad supondrá una inversión que superará los 15 millones de euros y correrá a cargo de la Generalitat. El edificio contará con siete plantas y una superficie de más de 2.000 metros cuadrados, donde se ubicarán aulas para 60 alumnos, laboratorios, departamentos y un hospital virtual orientado al desarrollo de la docencia y a la realización de prácticas formativas por parte del alumnado.

Según ha sabido Onda Cero, el contrato de redacción del proyecto ha sido adjudicado por importe de 568.700 euros a la firma valenciana Santatecla Arquitectos. La adjudicataria tendrá un plazo de cuatro meses para entregar el documento. El objetivo inicial de la Universitat de València y la Generalitat es que la Facultad de Veterinaria de Ontinyent pueda entrar en funcionamiento de cara al curso 2027-2028. La nueva facultad se integrará en el campus de Ontinyent, donde la UV imparte grados de Administración y Dirección de Empresas (ADE), Educación Infantil, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y Enfermería.