El juzgado de la DANA fija las fechas de las declaraciones de Mompó, Catalá y otros cinco alcaldes

El juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha fijado las fechas de las declaraciones como testigo del presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, que comparecerá por segunda vez; la de la exportavoz del Consell Ruth Merino; la de la alcaldesa de València, María José Catalá y otros cinco primeros ediles y exalcaldes de la zona afectada por las inundaciones que dejaron 230 víctimas mortales en la provincia el 29 de octubre de 2024.

Así consta en una diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) en la que acuerda la fecha de 15 testificales que estaban acordadas por la magistrada y pendientes, y que tendrán lugar entre el 29 de junio y el 31 de julio, todas ellas a las 9.30 horas en la sede del juzgado en Catarroja.

La primera que abrirá esta nueva ronda de declaraciones de cargos públicos será la diputada provincial de Carreteras, Reme Mazzolari, el 29 de junio; al día siguiente, será el turno de nuevo de Mompó; el 8, la alcaldesa de València, María José Catalá; el 9, el alcalde de Cheste, José Morell; el 16, el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande; el 22, Ruth Merino; el 29, la alcaldesa de Godelleta, María Amparo Pardo; el exprimer edil de Turís Ismael Corell y el 31, la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez.

Otras citaciones son el 3 de julio, la directora del 'Centre de día Lloc del Major de Picanya; el 10, una operadora de Emergencias; el 13, el presidente de la Associació Valenciana de Meteorologia; el 15, dos periodistas de À Punt que estuvieron en Catarroja en la tarde del 29O y grabaron una pieza que se emitió en el informativo y el 23, el director de Recursos Humanos de la Diputació, departamento que acordó que cerrar los centros públicos de la corporación provincial ese día a las 14.00 horas y envió a los empleados a teletrabajar.