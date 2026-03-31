La jueza de Catarroja rechaza que Mazón se pueda personar en la causa penal sobre la dana

La jueza de la DANA ha rechazado la petición de personación que había presentado el abogado del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La magistrada ha desestimado el argumento presentado y dado a conocer hoy por el propio Mazón que no era otro que saber si se le sigue investigando o no.

Una decisión que había adoptado el expresident después de que la jueza de Catarroja lo haya citado como testigo en la causa. Tras conocer que se ha desestimado su personación, ha dicho Mazón que va a estudiarlo, pero ha insistido, en que ha dado todas las explicaciones que tenía que dar de su gestión de la DANA y que nunca ha cambiado de versión.

El PP y Vox sostienen que Mazón tiene todo el derecho de personarse en la causa de la DANA para poder defenderse, mientras que desde el PSPV se preguntan en calidad de qué va a personarse y desde Compromís consideran que el expresident quiere escaparse de la justicia. José Muñoz del PSPV y Joan Baldoví de Compromis.

Mazón solicitaba personarse en el procedimiento al amparo de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el objetivo de defender sus intereses. Aludía a que quería analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aún después de la resolución del tribunal superior.