José Bordalás se reúne con los capitanes con su futuro pendiente

El futuro de Bordalás está en el aire. Aunque el entrenador tiene un año más de contrato, según ha podido saber Onda Cero Valencia, estaría valorando seriamente la posibilidad de no continuar en el conjunto de Mestalla. Para no seguir debería negociar o pagar la cláusula de rescisión.

Reuniones del técnico en Paterna

Con este escenario Bordalás se ha reunido en un primer momento con la plantilla al completo. Más tarde lo ha hecho por espacio de quince minutos con los capitanes para terminar haciéndolo con José Luís Gayá y Carlos Soler. El sábado el Valencia juega su último partido de liga ante el Celta en Mestalla e inmediatamente después los futbolistas se marchan de vacaciones con lo que las charlas de hoy bien podrían sonar a despedida del alicantino.

Situación tensa con la propiedad

Las últimas declaraciones de Bordalás reclamando fichajes "nivel Valencia" y los audios de Anil Murthy desvelados por el periódico Superdeporte no han hecho más que enturbiar la relación entre el entrenador y los gestores. Bordalás sabe que corre el peligro que este verano le vendan a los jugadores más importantes y el equipo no se refuerce lo conveniente como para luchar por objetivos acordes a la historia y prestigio del Valencia. Con ese escenario el entrenador estaría valorando seriamente la posibilidad de continuar o no en el banquillo valencianista.