Anil Murthy habla de Soler, Gayá, Bordalás y el proyecto del Valencia

El periódico deportivo valenciano Superdeporte ha desvelado unos audios comprometedores del presidente del Valencia CF, Anil Murthy en los que habla con sinceridad de Carlos Soler, José Luís Gayá, el futuro de Bordalás y del propio Valencia CF.

Sobre Carlos Soler

En esta conversación Anil Murthy se refiere al futuro de Carlos Soler del que dice "Yo creo que Carlos sabe desde el principio que se quiere marchar. Él tiene muchísima ambición. Carlos lo tiene claro que se quiere ir. Hay que respetarlo. Carlos tiene a sus familiares y quiere salir bien y que sus padres puedan salir a la calle. Quiere que su familia esté bien, pero le digo que me traiga una oferta porque si tú sales gratis en enero te mato con toda la prensa. Pongo los 100 mil euros para matarlo. Hay que traer dinero. Has crecido en la Academia y el club ha invertido en ti".

Sobre José Luís Gayá

También habla del futuro del lateral izquierdo de Pedreguer José Luís Gayá. Reconoce Anil Murthy que "creo que Gayà después de la derrota del otro día, que no entramos en Europa, está un poco KO. Está liderando el equipo para acabar bien la temporada. Lleva muchos años aquí. A mi me encanta este chico, pero hay que respetar la ambición de querer jugar en la selección, de ir a un equipo de Champions. Si le digo que el año que viene voy a fichar poco me va a decir '¿y que hago yo aquí?. Van a cantar, Anil, canalla fuera de Mestalla y también lo van a cantar por ti".

Sobre Bordalás y su futuro

De la figura del entrenador dice que "tiene un carácter muy complicado. Es un poco especial, yo me llevo bien con él, el pasado verano no vendimos a nadie importante porque apostamos por él. El club fichó jugadores que él quería, Marcos André fue su apuesta, Bordalás no quiso mover el mercado sin fichar a Marcos André, un jugador que valía 4 y que subió a 9. Hemos hecho todo, incluso Ilaix, Hugo Duro… fichamos a todos estos".

Sobre la final de Copa afirma que "entramos con la mentalidad de que no somos tan buenos, que el Betis es mejor. ¿Por qué no cerramos el partido? Lo más triste es entrar con el Valencia que tiene la mentalidad de que no somos tan buenos". Y añade que "seguimos con problemas financieros y habrá que cortar el equipo".

Del futuro de José Bordalás, el presidente desveló una conversación con el técnico en Paterna en la que le dijo "eh my friend, hay una diferencia entre ser octavo y 13". Y también otra con Gayá en la que le reconoce que hay un entrenador que tiene muchas ganas de entrenar al Valencia "Eh, my friend, sé que estás triste pero... Quique Sánchez Flores quiere volver".

Sobre los directores deportivos

Y sobre la figura de los directores deportivos dice Anil Murthy que "encuentran un trabajo siempre. Es un mundo donde la gente habla de profesionales. Un día dije que no son los más inteligentes, son inteligentes para gastar dinero de otros, saben cómo gestionar su dinero en su banco. Si digo a ellos, puedes gastar 40 millones, tráeme los jugadores y ganamos la Champions, si alguien puede hacer esto, es Dios" a la vez que añadía que "ningún director deportivo ni ningún entrenador puede hacerlo. ¿Sabes dónde se hace esto? En Alemania. El entrenador ahora del PSV tiene 40 millones de presupuesto, incluso su salario estaba ahí, compitiendo en Conference League, todo".

Proyecto deportivo low cost

También habla de la necesidad de hacer un proyecto deportivo "low cost". "Este año sales con déficit de 50 (millones de euros). Es muy difícil tener una plantilla de más de coste total de 70 millones en el Valencia. ¿De dónde vamos a ingresar más dinero? No vamos a pagar más de 4 millones (a ningún jugador en salario) La única manera es como el Sevilla, que tiene un muy buen director deportivo que vende y compra, pero hay que estar ahí". Y añadía "¿Qué vamos a hacer la próxima temporada? Debo pagar salarios. ¿Dónde voy a encontrar 100 millones de cash? ¿Otro préstamo? Es una mala idea. Entonces tenemos que... (vender) Esto viene de gastar por encima durante muchos años, empezamos con los Negredo, Abdennour, Guedes, Maxi Gómez, Cillessen… El Valencia no puede jugar a fichar jugadores de 30-40. Desde siempre no puede fichar a estos. Después de la 18/19 entramos en Champions, ganamos la Copa, y tenemos un coste de plantilla de casi 165 millones. ¿Qué ingresamos? Tenemos 70-80 de TV, más o menos entre 12 y 14 por abonados. Pero abrir Mestalla nos cuesta 6 millones por año. En general estamos hablando de 120 millones máximo. El agujero es ahora más grande porque no entramos en Europa ni en nada. Estamos bajando en derechos de TV. Estamos a -56 millones a 30 de junio. Tenemos un cashflow de 100 millones. Esto viene de tener una plantilla de 165 millones, un presupuesto de 200 cuando estás fuera de la Champions. Te toca el Covid, campo cerrado y bajamos de 220 de ingresos a 95 de repente en una temporada".

Y añade que "si quieres competir a nivel de Champions tienes que ganar 300 millones. Con menos es muy difícil".