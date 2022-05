Crece la tensión entre Bordalás y Meriton

Cuarta rueda de prensa de José Bordalás en cinco días y el técnico volvió a mostrar el distanciamiento que existe actualmente con la propiedad. Además de insistir en fichajes recalcó que nadie le consultó en el fichaje de Hugo Duro.

El caso Hugo Duro

El lunes Bordalás afirmaba desconocer si el Valencia iba a ejercer la cláusula de compra de 4 millones de euros por Hugo Duro. Esa misma tarde se hizo y a la mañana siguiente se anunció oficialmente su fichaje hasta 2026.

El entrenador comenzaba reconociendo que "me llamó el director deportivo después de salir de Paterna para decirme que Peter Lim había dado el "OK" para fichar a Hugo Duro. Si el club considera que tiene que comprarlo, yo soy técnico y lo respeto y no puedo decir nada al respecto. No voy a entrar a valorar, si el club tiene decidido porque es joven y ha hecho una buena temporada que debe comprarlo pues por encima de lo que yo pueda pensar ha decidido comprar al chico. Hugo Duro es un chico al que yo recomendé, ya lo ha fichado el Valencia y ahora hay que intentar que siga creciendo y rindiendo al nivel de esta temporada e incluso incrementarlo".

Reforzar al equipo

Y volvía a insistir en la necesidad de reforzar al equipo con fichajes de nivel afirmando que "yo doy mi opinión desde mi experiencia y sé el nivel actual de la Liga española y su exigencia y como se refuerzan todos los equipos. El que no lo quiera ver es que está ciego, esa es la realidad. A partir de ahí yo no decido, soy el técnico y las personas responsables tienen que decidir pero la exigencia es brutal. Hemos ganado 5 partidos de 18 de local y Mestalla eso no se lo puede permitir. Históricamente para ganar un punto aquí había que sudar sangre y ahora vemos que nos ganan o puntúan con cierta facilidad".

Los números como local

Además el técnico reconocía que "hemos caído derrotados nuevamente en casa, son muchos puntos perdidos a lo largo de la temporada. Solo hemos ganado 5 partidos de 18 y eso son números de descenso y debemos analizarlo porque la exigencia en primera división es máxima".