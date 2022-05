Bordalás: "Tienen que venir jugadores con nivel Valencia"

Con el Valencia jugando ante el Athletic Club pero sin posibilidad de clasificarse para puestos europeos, la rueda de prensa del técnico José Bordalás previa al choque ha estado repleta de preguntas sobre su futuro y el del conjunto de Mestalla. El alicantino afirmaba que "esta rueda de prensa no es de mi futuro. Tengo contrato y mi pensamiento es estar con el Valencia la próxima temporada. Hay cosas que mejorar porque a pesar de llegar a la final de la Copa no hemos sido capaces de pelear por puestos europeos y eso quiere decir que hay que mejorar. Entiendo que puedan haber salidas porque hay que vender pero tienen que venir jugadores con nivel Valencia porque si no tendremos dificultades".

Y añadía respecto a su propio futuro que "estoy siendo contundente. La plantilla tiene que mejorarse porque es obvio. El Valencia tiene que pelear por estar entre los mejores y si te debilitas es muy difícil. Yo tengo contrato pero la realidad es la que es y es que no hemos sido capaces de pelear por puestos europeos. Se me trasladó en la reunión que hay que vender jugadores, yo lo entendí pero ellos también tienen que entender que hay que incorporar jugadores con nivel Valencia".

El entrenador no quería entrar en la hipótesis de qué sucedería con su futuro si no llegan jugadores del "nivel Valencia". "No podemos pensar en ese escenario. Ahora tenemos que pensar en que quedan cuatro partidos y debemos quedar lo más arriba posible. A partir de ahí vamos a dejar transcurrir las semanas y planificar quien se marcha y quien llega"

Confianza en la secretaría técnica

Además Bordalás afirmaba que "yo creo que la secretaría técnica tiene nivel para incorporar esos jugadores otra cosa es que el Valencia tenga la capacidad o la voluntad de incorporar a esos jugadores". Y añadía que "Confío en que va a ser así. En fútbol los grandes clubes se intentan mejorar cada temporada y el Valencia tiene que ser así. Hemos pasado por unos momentos de dificultad las dos temporadas anteriores y esta con buena nota. Podemos hacer un balance muy positivo. No hay que tentar a la suerte y hay que mejorar la plantilla para pelear por mejores objetivos. El Valencia hará todo lo posible por hacer un equipo competitivo que pueda pelear por los puestos de arriba. Se está trabajando en contratar ese perfil de jugador que le pueda dar un salto para pelear por puestos europeos. Estamos contentos con los chicos pero ha quedado patente que nos faltan más cosas".

El futuro de Hugo Duro y Alderete

Hay dos futbolistas sobre los que el Valencia debe ejercer la opción de compra, Hugo Duro y Alderete. Preguntado sobre ambos Bordalás afirma que "si es verdad que han rendido a un buen nivel y dependerá de las negociaciones que tenga el club con sus equipos de origen. Yo estoy contento y el Valencia también con el rendimiento de ellos".

Motivación ante el Athletic Club

Y respecto al partido en San Mamés recalcaba que "la verdad es que podemos pensar que es complicado motivarles pero hay que apelar a acabar lo más arriba posible. Tenemos una responsabilidad por el escudo que representamos y sobre todo por lo que nos da la afición. Jugamos contra un rival que si está inmerso en la pelea por estar en puestos europeos. Tenemos que ser profesionales hasta el último día, dar la cara y dejarnos la piel por esta afición. La respuesta de la afición ha sido siempre sobresaliente y tenemos que devolvérselo".