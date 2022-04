Bordalás: "Estoy a gusto pero hay cosas que se pueden cambiar"

José Bordalás ha comparecido ante los medios en la previa del derbi que este sábado enfrenta a valencianistas y granotas en Mestalla a las 18:30. Una comparecencia que llega después de la final de la Copa del Rey y con muy poco en juego para los de Mestalla y en que se ha hablado mucho del futuro incierto del técnico valencianista.

Como esta Bordalás

"Yo estoy francamente bien, la verdad. El otro día me lo preguntó una persona por la calle. Me preguntó y le dije que bien. Una segunda vez y le dije que muy bien. Me sorprendió. Soy una persona que vivo el presente la final de Sevilla queda atrás y estoy centrado en el partido de mañana y en lo que nos resta de campeonato. Es muy importante sumar el máximo número de puntos. Matemáticamente, es posible estar más arriba".

Que partido espera

"Cada partido es distinto. En el partido de la primera vuelta hubo muchos goles. Nos enfrentamos a un Levante que ha mejorado en las últimas jornadas y ha mejorado muchísimo. Somos conscientes de que va a ser un partido difícil. No va a tener nada que ver con el de la primera vuelta. Va a ser un partido disputado. Tenemos que competir al máximo nivel si queremos conseguir una victoria".

Compromiso con el aficionado

"Es importante todo. Ahora mismo, mi sentimiento es que tenemos una deuda por ese comportamiento, por ver a esa gente el sentimiento que tiene con su equipo. Lo he dicho en numerosas ocasiones, me ha sorprendido desde que llegué y no ha dejado de sorprenderme. Voy a dar siempre lo mejor para intentar que el Valencia CF este lo más arriba posible. Es mi obligación como profesional, pero con el Valencia he de dar un plus. Se lo digo a los jugadores, que vean la ilusión de la afición por hacer algo importante".

Conoce la planificación

"Tenemos que sentarnos y obviamente, hablarlo. Vuelvo a repetir, tenemos puntos en juego y tenemos que intentar que el Valencia esté lo más arriba posible. Lo que se vaya debatiendo o hablando será en las próximas semanas".

Su futuro en el Valencia

"No voy a hablar de ello, puesto que ahora mismo solo me preocupa el presente. Tengo un año más de contrato. Hablar del futuro en plena competición... No soy una persona que me preocupe mi futuro. Me preocupa el del Valencia CF". "Yo no alimento nada ni dejo ninguna puerta abierta. En fútbol, los entrenadores no tenemos asegurado nuestro futuro ni a medio ni a largo plazo y yo lo entiendo así. He dicho en numerosas ocasiones que estoy a gusto, me siento feliz y no tengo por qué hablar de un futuro". "Todo son especulaciones, comentarios y cosas... No sabemos lo que puede ocurrir en cuanto a las salidas. No pienso en ello. Estoy a gusto, pero hay cosas que creo que se pueden cambiar y mejorar, indudablemente".