Bordalás esquiva responder por su futuro

Quinta comparecencia de José Bordalás ante los medios de comunicación de la semana en la previa del partido que este sabado enfrenta en Cornellá-El Prat al Valencia CF contra el RCD Español. Comparecencia más breve de lo habitual y en el que el alicantino rehuyó las preguntas sobre su futuro en el club valencianista.

Reunión con Murthy y Corona

"No sé lo que se está comentando. Si hay conversaciones o reuniones, surge de manera natural. No sé si hoy, mañana o pasado. Todos sabemos que es el final del campeonato y estamos pensando en acabar lo antes posible".

Falta de comunicación

"Eso es lo que ustedes interpretan. Lo de Gayà me lo han comunicado hoy. No por falta de comunicación, sino porque el club considera que hace una gestión y no va a quedar en nada. Tampoco te pueden trasladar todo. Se habla mucho de reunión, pero yo no tengo ninguna fecha. No estoy ocultando nada que no sea la realidad. Miguel Corona está fuera de viaje y hablaremos cuando venga.", "yo tengo una relación buena, natural, normal, como ha sido toda la temporada con el club. No sé por qué debe ser distinta. No hay motivo para ello".

Clausula de Guedes por jugar

"No sé la noticia y no puedo opinar. El club habló conmigo y no puedo dar más detalles. Habló con el club y con su agente y la solución era lo mejor para el Valencia CF y para el jugador". "Lleva arrastrando molestias desde hace semanas y vamos a ver como está. Decidiremos antes del partido hablando con el chico si está en condiciones de jugar. Si el club ha llegado a un acuerdo con el futbolista y eso tiene que ser así, respetaremos la decisión tanto para el club como para el jugador".