Carlos Mazón pedirá en la Conferencia de Presidentes un plan nacional contra inundaciones y un fondo ante catástrofes naturales

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va a solicitar en la Conferencia de Presidentes de este viernes la elaboración de un Plan Nacional contra Inundaciones, que recoja todas las zonas con peligro de inundación de España, y un fondo de financiación extraordinario de solidaridad para que se puedan recibir ayudas sin burocracia ante cualquier tipo de catástrofes. Lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves en Carcaixent (Valencia), donde ha asistido a la reunión de la mesa de Agricultura para reconstruir el campo dañado por la dana.

Así, ha advertido de que sería "un error muy grave no haber aprendido" de lo ocurrido con la dana del pasado 29 de octubre y "no poner desde ya los medios para que se pueda evitar" en el futuro. Mazón ha recordado que en el orden del día hay cuatro asuntos, financiación, sanidad, inmigración y políticas sociales, pero la Comunitat Valenciana incorporará estas dos propuestas "urgentes".

"En la reconstrucción y recuperación estamos desde el minuto cero, vamos dando cuenta todos los días de lo que estamos haciendo, pero hay que aprender y hay que evitar", ha subrayado Mazón, que ha advertido de que, con "la experiencia valenciana" de la dana de finales de octubre, resultaría "un error muy grave no haber aprendido y no poner desde ya los medios para que se pueda evitar".

Por tanto, ha avanzado que la Generalitat Valenciana pondrá "encima de la mesa" de la reunión de la Conferencia de Presidentes la puesta en marcha de un plan nacional contra inundaciones que mida "como mínimo" los 30 barrancos y encauzamientos "con mayor peligrosidad" ante inundaciones "en toda España", en el que "por supuesto" esté incluida la Comunitat Valenciana.

"En estos momentos hay 2,5 millones de personas que pueden estar viviendo bajo alto riesgo de inundación y esto hay que abordarlo de manera urgente", ha advertido Mazón, que ha hecho hincapié en la necesidad de impulsar un plan nacional contra inundaciones. "Tenemos la obligación de aprender", ha recalcado.

Por otro lado, ha planteado también la puesta en marcha "urgente" de un fondo de financiación ante catástrofes naturales "de cualquier tipo". "No puede ser que estemos aquí interpretando reglamentos, que estemos con formularios, con burocracia, con conflictos de administraciones y, mientras tanto, la gente sin recibir toda la ayuda de primera necesidad que debería tener por parte del Gobierno", ha criticado.

"Tiene que haber un fondo de solidaridad frente a cualquier catástrofe y tiene que ser urgente", ha especificado Mazón, que ha puesto el ejemplo de Alemania, donde "lo pusieron en marcha después de las últimas catástrofes que tuvieron". "Puede ser una buena referencia para que, de manera inmediata, sin burocracia, sin espera y sin la lentitud de la administración, las primeras ayudas sean urgentes y de trámite inmediato", ha aseverado.

"Son dos proyectos en los que está trabajando la Generalitat que vamos a poner su necesidad y su urgencia encima de la mesa mañana mismo y en las próximas semanas pondremos negro sobre blanco y los trasladaremos al resto de administraciones autonómicas y, por supuesto, al Gobierno de España", ha expuesto.

Por último, el dirigente autonómico ha insistido en la urgencia de poner en marcha ambas iniciativas: "Si no, habremos demostrado que no hemos aprendido nada y que no queremos evitar nada de todo lo que ha pasado de cara al futuro".