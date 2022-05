Hoy con Léleman venía pensando en… si se puede o no reconducir la relación Meriton-Bordalás.

Decía yo ayer que los mensajes lanzados por Bordalás después de la Final de Copa no distan mucho de aquel discurso de Marcelino del “cangrejo”. Por aquel entonces el asturiano ya avisaba de que si se vendía a jugadores como Rodrigo u otros y no se reforzaba convenientemente la plantilla, el Valencia iría atrás como los cangrejos. Que es lo mismo que decir que si no se fichan jugadores “nivel Valencia” y se hacen ventas es tentar a la suerte. Solo una diferencia… Marcelino se refería a dejar de entrar en Champions y Bordalás se refiere a tener que pelear por el descenso. ¿Por qué? Porque el Valencia de Bordalás dista del de Marcelino después de 2 años empequeñeciendo y debilitando al equipo.

A Marcelino aquello le pasó factura. Y un 11 de septiembre de 2019 fue destituido después de ganar la Copa del Rey y meter al equipo en Champions. Ni eso le salvó. Al asturiano le avalaban sus resultados, tenía argumentos y podía incluso considerarse intocable. Con Bordalás es distinto. Es cierto que el alicantino ha metido al Valencia en una final de la Copa del Rey pero el rendimiento de su equipo en La Liga dista mucho del esperado. Bordalás dirá que es porque con lo que tiene no le da para más, Meriton dirá que no ha sabido sacarle el máximo rendimiento a lo que tiene.

Por eso veo difícil reconducir la situación. Ya sabemos cómo se las gasta Meriton en situaciones parecidas. No les gusta que sus empleados (su entrenador) levanten la voz y se quejen públicamente. Eso no es ser un entrenador funcionario y antes o después le acaba pasando factura. Marcelino inició la temporada, tal vez Bordalás lo haga también pero con algunas heridas difíciles de subsanar.

Ah! Y luego esta la plantilla. Marcelino había creado una gran familia dentro del vestuario. Bordalás no lo ha conseguido. Porque decir públicamente aquello que dijo después del partido ante el Barça de que “ este Valencia no da para más” a más de uno ahí dentro… le sentó a cuerno quemado…