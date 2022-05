Hoy con Léleman venía pensando en... el desgaste de Bordalás

Hoy con Leleman venia pensando… en el desgaste de Bordalás

El técnico habló el viernes, lo hizo el sábado al acabar el encuentro ante el Athletic Club y lo ha vuelto a hacer hoy en la previa ante el Betis. Tres comparecencias en el intervalo de cuatro días. Y es lógico que en todas ellas, sin jugarte ya nada en los últimos tres partidos, le preguntemos por su futuro pero especialmente por el del propio Valencia. Ante el silencio institucional le toca una y otra vez ejercer de portavoz de la entidad mientras el propio Valencia pide respeto hacia su figura.

Por eso hoy ha vuelto a hablar de su futuro. El viernes insistió en que deben llegar jugadores con nivel “Valencia”. Y reconoció que ya le han avisado desde la propiedad que se va a vender a futbolistas de los importantes. Se huele lo que nos olemos todos los valencianistas. Con la situación económica actual y con la desafección por parte del propietario, no es descabellado pensar que la inversión va a ser la justa pero quizá no la necesaria. Porque fichar jugadores nivel Valencia es no fichar futbolistas nivel Meriton. Y eso es lo que muchos nos tememos que pasará.

Creo también que Bordalás debería hacer algo de autocrítica. Tal vez el Valencia no tenga plantilla para pelear por Champions pero si por estar en Europa. El esfuerzo de retener a un futbolista como Guedes este verano o darle al entrenador algunos de los jugadores que él mismo pidió no se ha visto reflejado en los resultados. Yo pienso, y creo que como muchos valencianistas, que el entrenador no ha sabido sacarle el máximo rendimiento a la plantilla con la que cuenta.

Y así nos hemos plantado en el mes de mayo. Con la incertidumbre de saber qué proyecto quiere Lim para la temporada que viene. Porque esa, esa es la pregunta clave más allá incluso de la continuidad o no de Bordalás. Pero ya sabemos, en la propiedad no habla nadie mientras su entrenador se desgasta una y otra vez en sala de prensa…