SUCESOS

Investigan la muerte de un anciano hallado en una casa en Vilamarxant (Valencia)

Estaba en una vivienda en estado de abandono

EFE

València |

Una patrulla de la Guardia Civill.
Una patrulla de la Guardia Civill. | EFE / Mariscal

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre, de avanzada edad, cuyo cadáver ha sido encontrado en una vivienda del municipio de Vilamarxant (Valencia), al parecer sin signos de violencia y en avanzado estado de momificación.

El hallazgo del cadáver se produjo hace dos días, en una casa de campo en estado de abandono, y varios medios de comunicación informan de la detención del hijo, que podría haber ocultado el fallecimiento desde hace meses para seguir cobrando la pensión del padre.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y el juzgado de guardia de Llíria se ha hecho cargo de la instrucción.

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