Hoy venía pensando en… Europa tiene que ser el objetivo. Vamos por el buen camino.

La frase no es mía. La ha pronunciado el presidente del Valencia Kiat Lim en su discurso de apertura de la Junta General de Accionistas de esta mañana. “Vamos por el buen camino” dice. Y lo hace cuando el Valencia está empatado a puntos con el Girona, que cierra los puestos de descenso, tras la disputa ya de 16 jornadas. Una vez más desde Mériton nos dicen lo que queremos oír y que ni por asomo se asemeja a la realidad.

Ha insistido el presidente en que el Nou Mestalla es esencial para volver a Europa y que ese debe ser el objetivo. Cuando lo cierto es que en una Liga en la que está excesivamente barato jugar en Europa, el Valencia ha sido incapaz estos últimos años en acercarse a ese objetivo. La desinversión deportiva ha provocado desde 2019 que el club se haya ido convirtiendo cada temporada en un equipo más y más mediocre. Venir ahora después de tantos años con promesas no sirve de nada. Ya hace demasiado que Meriton dejó de tener ningún tipo de credibilidad para los valencianistas.

Se escuda Kiat en el Fair Play Financiero y no es del todo cierto. Si Lim hubiese querido invertir habría podido perfectamente ampliarlo. Pero ya hace mucho tiempo que Lim perdió cualquier tipo de interés en el Valencia y su única obsesión ha sido no invertir ni un céntimo en el club. Tenemos muy cerca un claro ejemplo de todo lo contrario. El Villarreal ha firmado para esta temporada un presupuesto de 215 millones de euros por los 102 millones del Valencia. Y todo sin tener la masa social que tienen los valencianistas. Solo el verdadero interés de Fernando Roig en su club, que por cierto también vende futbolistas, ha llevado a doblar en presupuesto a su vecino.

Dice Kiat en su discurso que estamos en un momento histórico. No. El momento histórico será cuando su padre se decida a vender ese más del 90% de las acciones que posee. ¿O es que no ha escuchado Kiat los abucheos a su llegada o no ha visto ningún minuto 19 de cualquier partido en Mestalla?