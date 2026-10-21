Hoy venía pensando en… el traslado al Nou Mestalla.

Recuerdo un anuncio de hace ya muchos años en el que un hijo le preguntaba a su padre “¿Papá por qué somos del Atleti?”. Una inocente pregunta de un niño que no entendía porqué eran del Atleti si su equipo no ganaba nunca y estaba hundido en el infierno. Hoy ese niño, ya mayor, no se hará más esa pregunta al ver cómo su equipo ha crecido de manera exponencial desde aquel anuncio.

Hoy quizá sí se la haga cualquier niño valencianista a su papa. “¿Papá por qué somos del Valencia?”. No es fácil serlo de siete años hasta ahora. Y no lo es porque de aquel Valencia que conocimos a principios de los 2000 no queda ni rastro. Hoy ir cada fin de semana a Mestalla se puede convertir en un verdadero suplicio viendo a tu equipo sufrir. Pero aún así y aunque no tenga explicación lógica seguimos siendo del Valencia. Yo nunca le hice esa pregunta a mi padre cuando le acompañaba a Mestalla siendo un crío en los 80. Y eso que tuve que sufrir hasta un descenso a segunda división. Lo era porque él me había inculcado aquel sentimiento y ni ese descenso lo pudo destruir. Como tampoco lo puede hacer en los tiempos actuales Lim por mucho que se empeñe.

Y la prueba de que no lo hace es que cada fin de semana son más de 40.000 en Mestalla. Y la prueba de que no lo hace es que en apenas seis días ya se han creado 8.000 grupos con 30.000 abonados que quieren seguir siéndolo en el Nou Mestalla. A todos nos dará mucha, muchísima pena abandonar el viejo Mestalla al final de esta temporada y hacer la mudanza. Seguro que al principio nos cuesta acostumbrarnos. Y más a los que llevamos más de cuarenta años pisándolo cada domingo. Pero ni eso nos hará perder ese sentimiento valencianista. Ni eso ni no tener respuesta a la pregunta “¿por qué somos del Valencia?” Porque como dijo es escritor uruguayo Eduardo Galeano “en su vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol”…