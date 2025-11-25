Hoy venía pensando en… la tecla de Corberán.

Somos muy dados los periodistas a utilizar ciertos tópicos. Uno de ellos es la de “tocar en la tecla” que es lo que debe hacer un entrenador cuando las cosas no marchan bien y los resultados son negativos. Y en las primeras jornadas nos hemos cansado de repetir que “Corberán no da con la tecla” para cambiar las malas sensaciones que nos iba dejando el Valencia.

Solo dos partidos después y habiendo empatado ante el Betis y ganado al Levante ya empezamos a decir que “Corberán ha dado con la tecla”. El hecho de haber repetido durante dos partidos el mismo once y haber visto un equipo mucho más competitivo nos puede llevar a pensar que ha sido así. ¿Pero cuáles son las diferencias?

Una para mi y fundamental ha sido la recuperación de dos futbolistas. Después de muchos cambios en el pivote, Corberán ha sido capaz de recuperar una de las mejores versiones de Pepelu. Del ostracismo de la pasada temporada con la presencia de Barrenechea, a el protagonismo en estos últimos partidos. Si Pepelu sigue a este nivel no cabe duda que el equipo lo seguirá notando y la mejoría continuará produciéndose.

El otro es André Almeida. Muchos nos llevamos a la cabeza cuando conocimos de su renovación. Hasta ese momento estaba siendo un futbolista intrascendente que no merecía prolongar su contrato. Pero también aquí Corberán ha conseguido sacar su mejor versión y es sin lugar a dudas otro de los motivos de la mejoría del equipo.

Falta por encajar a Hugo Duro. El técnico ha apostado por Lucas Beltrán, un futbolista inteligente dentro del campo y con buenos movimientos pero que no tiene el gol del madrileño. Pese a todo Hugo, como siempre, está rindiendo. Con los minutos disputados sale a una media de un gol cada partido y medio. Así que si Corberán de verdad ha dado con la tecla… que siga sonando la música…