Hoy venía pensando en… que yo me hubiera marchado.

Sí, me hubiera marchado de Mestalla. No lo hice porque estaba trabajando y no podía hacerlo, pero de haber sido aficionado no hubiese aguantado hasta el quinto gol del Barcelona. Hubo gente que lo hizo en el tercero, en el cuarto y ya la gran mayoría en el quinto. Con todo el dolor de un valencianista que no quiere jamás abandonar a su equipo. Pero por desgracia este Valencia ha hace tiempo que nos abandonó a nosotros.

Con más de 47.000 en Mestalla los de Corberán volvieron a hacer el ridículo. No se trata de perder sino de la manera en que lo hagas. Si el Valencia hubiese perdido por el mismo resultado, cero cinco pero hubiera competido me habría marchado orgulloso de Mestalla en el final del partido. Pero así no. Lo de ayer parecía un partido de hombres contra niños, de un equipo de primera ante uno de Segunda Federación, de un equipo de primera frente a mis amiguetes del barrio. En que nos ha convertido ese señor que tuvo la desfachatez de aparecer por el palco de Mestalla. Ese y su padre.

Son tantos los sitios a los que apuntar que llega un momento que nos quedamos sin fuerzas. Primero al palco con Lim y sus secuaces, luego al banquillo con un entrenador absolutamente desbordado, desnortado y sin ningún tipo de solución y en quien no cree casi ninguno de sus futbolistas, y por último a los propios jugadores que son incapaces de sacar ni tan siquiera el pundonor necesario para plantarle algo de cara al FC Barcelona.

Entiendo a quien se queja de que Mestalla parece estar adormecido. Son esos que dicen que poco se chilla y critica para lo que debería ser. Pero es que creo que ha llegado un punto de hastío y hartazgo tal que ya no nos quedan ni fuerzas para protestar. Estamos cansados, agotados, quemados. Y sí, mientras el hijo del sátrapa sentadito en su palco en Mestalla.