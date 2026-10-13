Hoy venía pensando en… la que falló Hugo Duro.

Entiendo que su fallo en el descuento en el Sardinero haya desatado la crítica feroz al delantero valencianista en las redes sociales. Entiendo que esa jugada pudo haber dado una victoria importantísima a los de Aguirre y entiendo también que un delantero no puede fallar una ocasión tan clara como esa. Pero pongamos las cosas en situación.

A los haters que dudan de la calidad de Hugo Duro les recordaría sin ir más lejos el gol que marcó en la final de Copa ante el Betis. Un delantero sin calidad nunca sería capaz de marcar un gol así picando el balón a la salida del portero o un delantero sin calidad no sería capaz nunca de marcar una chilena como la que hizo ante el Levante. No, no creo que el problema de Hugo sea de calidad porque ya ha demostrado en otras ocasiones que es un buen delantero. No será Van Basten, para los más mayores, pero sí creo que no solo tenga pelea y lucha.

Y es precisamente esto último lo que quizá le jugó una mala pasada en el Sardinero. Hugo Duro batalló durante noventa minutos sin descanso peleando cada balón y corriendo de un lado a otro. Llegó fundido y con calambres a ese minuto final y no tuvo la clarividencia suficiente para marcar un gol que además podría haber supuesto una gran liberación para él. Porque os digo una cosa, tengo muchas ganas de que marque para que se quite de una vez por toda esa losa que lleva encima.

Al margen del aspecto físico también creo que hay un componente psicológico en esa última jugada. Tengo la sensación que su confianza ha ido decreciendo en la misma medida en que han arreciado las críticas feroces hacia él en estas últimas semanas. Un delantero con confianza no deja pasar una ocasión como esa del Sardinero. Sus ganas por marcar puede que le lleven a la ansiedad y a tomar decisiones incorrectas. Y en eso debe trabajar Aguirre y en eso podemos ayudar al delantero valencianista. Porque no creo que ponerle en el centro de la diana ayude a recuperar a un delantero que ya ha demostrado en muchas ocasiones que puede ser muy aprovechable en este Valencia…